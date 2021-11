Drastični ukrepi pri sosedih: do božiča bodo v 'lockdownu', zaprte tudi šole

V dveh avstrijskih zveznih deželah, kjer so razmere zaradi pandemije covida-19 najslabše, v Zgornji Avstriji in na Solnograškem, bo od ponedeljka dalje v veljavi zaprtje javnega življenja. Na Solnograškem bodo tudi zaprli šole. O ostrejših protikoronskih ukrepih razmišljajo tudi v Predarlskem in na avstrijskem Koroškem.

Deželni glavar Zgornje Avstrije Thomas Stelzer je danes napovedal, da bo v njegovi zvezni deželi skupaj s sosednjo Solnograško od ponedeljka v veljavi zaprtje javnega življenja. Na Solnograškem bodo tudi zaprli šole. Oba deželna glavarja sta kljub pozivom iz bolnišnic dolgo časa nasprotovala zaostritvi ukrepov. Zaprtje naj bi bilo v veljavi do božiča. Danes sta oba deželna glavarja opozorila na veliko naraščanje števila novih okužb in polne bolnišnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Nimamo druge alternative, kot zaprtje javnega življenja,« je na novinarski konferenci v Salzburgu danes dejal Haslauer.

Od doma samo v nujnih primerih

Na Solnograškem bo dovoljeno od ponedeljka domovanje zapustiti samo v primeru nujnih nakupov, obiska zdravnika, odhoda na delo ali sprehoda na prostem. Zaprli bodo večino trgovin in gostinskih lokalov. Šole bodo ponovno imele pouk na daljavo.

Po navedbah solnograškega deželnega glavarja je sedemdnevna incidenca v deželi na 100.000 oseb pri otrocih in mladostnikih, starih od pet do 15 let, 2500. V celotni deželi je 1700. V Zgornji Avstriji je sedemdnevna incidenca skoraj 1600.

Solnograška in Zgornja Avstriji imata sicer najnižji odstotek cepljenih proti covidu-19. Deželno zaprtje naj bi tako po besedah Haslauerja izkoristili tudi za to, da se to spremeni.

Posamezne avstrijske zvezne dežele sicer nimajo enotnega mnenja o morebitni zaostritvi protikoronskih ukrepov.

Se podobni ukrepi obetajo tudi na Koroškem?

Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser je danes za APA menil, da bi morali zaradi dramatičnega porasta koronske statistike razmisliti o »splošnem, kratkem in strogem zaprtju«. Ob tem se je zavzel za pospešitev cepljenja s prvim in poživitvenim odmerkom.

Zadržan do zaprtja javnega življenja je deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer, ki sicer podpira uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19. Podobnega mnenja je tudi deželni glavar Tirolske Günther Platter, ki rešitev vidi predvsem v okrepitvi cepljenja proti covidu-19.

V Avstriji je na državni ravni ta ponedeljek začelo veljati zaprtje javnega življenja za necepljene. O morebitni dodatni zaostritvi protikoronskih ukrepov bodo odločali v petek na pogovorih med avstrijsko vlado ter deželnimi glavarji avstrijskih zveznih dežel.