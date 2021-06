Drama na triatlonski tekmi, poškodovani štirje kolesarji

V petek, 11. junija, ob 17.17 so PU Koper obvestili o prometni nesreči v Kopru.



»Policisti so ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila z Jesenic vozil po Piranski cesti od Semedele proti središču mesta. Pri bazenu je polkrožno zavil prek dvojne neprekinjene sredinske črte nazaj, od koder je prišel, pri tem pa zapeljal na prireditveno traso triatlonske tekme, ki je bila zavarovana s pokončnimi zaporami,« poročajo policisti javnosti.



Pri tem je trčil v štiri kolesarje. Poškodovani so 52-letnik iz Maribora (po prvih podatkih hujše poškodbe), 45-letnik iz Trsta, 42-letnik iz Komende in 49-letnik iz Maribora.



Po znanih poškodbah kolesarjev bodo proti povzročitelju ustrezno ukrepali.

