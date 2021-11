Dončić s trojko ob zvoku siren spet osupnil svet

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z uspešnim metom za tri točke ob zvoku sirene svoji ekipi Dallas Mavericks prinesel novo zmago v severnoameriški ligi NBA. Teksašani so bili na svojem parketu s 107 : 104 boljši od ekipe Boston Celtics. Dončić je za šesto zmago Dallasa skupno dosegel 33 točk, devet skokov, pet podaj in eno blokado.

Ljubljančan je 11 sekund pred koncem obračuna dobil žogo s strani na svoji polovici igrišča, potem pa preigral na levo stran nasprotnikovega koša in izza črte, ki označuje met za tri točke, zadel čez nekdanjega soigralca Josha Richardsona ter poskrbel za veliko navdušenje domačih navijačev. Za Dallas je po izpuščenih petih tekmah zaradi poškodbe znova zaigral Kristaps Porzingis, ki je dosegel 21 točk in sedem skokov. Jayson Tatum je bil z 32 točkami najboljši strelec Bostona.

Čančar še kar poškodovan

Do zmage je prišel tudi Denver Nuggets, ki je še tesneje s 95 : 94 premagal Houston Rockets. Prvo ime Denverjeve zmage je bil Nikola Jokić z 28 točkami in blokado ob koncu tekme, s katero je poskrbel, da je zmaga ostala doma. Poškodovanega Koprčana Vlatka Čančarja ni bilo na seznamu igralcev Denverja.

Dallas in Denver prihodnja tekma čaka v noči na torek, ko se bo prvi meril z New Orleans Pelicans, drugi pa z Miami Heat. Že danes zvečer pa Toronto Raptors Gorana Dragića čaka obračun z Brooklyn Nets.