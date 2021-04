Domači Teo (16) pogrešajo že dva dni in prosijo za pomoč

Policiste postaje Kamnik so obvestili, da svojci pogrešajo 16-letno Teo Brletić iz Kamnika.



Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, je srednje postave in ima rjave lase, segajoče čez ramena. Kako je oblečena, ni znano.



Nazadnje je bila videna predvčerajšnjim zvečer na območju Kamnika. Ker je z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi javnost za informacije.



Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Kamnik na (01) 830 31 80, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.



