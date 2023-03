Dokazano, če med tuširanjem lulaš, si junak: Evo, zakaj, presenečen boš!

Niso vse vaše slabe navade tako slabe, kot si mislite. Res da je bolje, da tega ne počnete v javnosti, ampak ... zdravje je na prvem mestu, kajne?

Današnja tabu tema vas bo zagotovo nasmejala … Vsi smo krvavi pod kožo in očitno večina ljudi lula pod tušem.

Preberite nekaj najpogostejših »nagnusnih« navad, ki jih imamo vsi in so pravzaprav dobre za naše zdravje. Povzetek je narejen s spletne strani zdravsvet.

1. Lulanje med tuširanjem

Morda je neprimerno govoriti o uriniranju na glas, vendar so raziskovalci ugotovili, da je skoraj 75 odstotkov ljudi to storilo vsaj enkrat v življenju. Pravzaprav se ni ničesar sramovati. Sečna kislina in amoniak v urinu preprečujeta nastanek glivičnih okužb na prstih. Če med tuširanjem urinirate, lahko prihranite tudi pri računih za vodo in toaletni papir.

2. Pljuanje

Pljuvanje je pogosto videti zelo odvratno, še posebej, če se izvaja na javnih mestih. Ko pa vadite, vam lahko olajša dihanje. Običajno dihamo skozi nos – ta segreje zrak in ga naredi vlažnega, kar telesu omogoča učinkovitejšo absorpcijo kisika. Vendar, ko telovadimo, ponavadi dihamo skozi usta in to povzroči večjo proizvodnjo sline, ki ovira naše dihanje. Torej je povsem normalno, da se odvečne sluzi, ki nastane po teku, znebite tako, da jo izpljunete.

3. Žvečenje žvečilke

Čeprav žvečilni gumi nima nobene hranilne vrednosti, je znanstveno dokazano, da žvečenje pomaga pri boljši osredotočenosti, izostri spomin, zmanjša stres in uravnovesi hormone z zvišanjem ravni kortizola.

4. Prdenje

Morda se tega sploh ne zavedate, vendar vaše telo sprosti plin približno 14-krat na dan in približno 3-5-krat med spanjem. Praviloma vaš prebavni trakt začne proizvajati ogljikov dioksid in metan približno 6 ur po jedi, odvajanje plinov pa pomaga telesu, da se ju znebi. Poskus zadrževanja plinov lahko povzroči bolečine v želodcu in napenjanje.

5. Riganje

Riganje po dobrem obroku je pravzaprav dobro za vaš želodec, saj pomaga znebiti se odvečnega zraka.

6. Grickanje nohotv

Ko si grizete nohte, zaužijete tudi nekaj bakterij na in pod njimi. To povzroči, da vaš imunski sistem začne proizvajati bele krvničke, ki pomagajo v boju proti tem bakterijam. Tudi vaše telo beleži bakterije v svoji pomnilniški banki, tako da, če se določena bakterija sreča drugič, boste že imeli limfocite, ki jo lahko premagajo. Poleg tega nekatere študije kažejo, da je pri otrocih, ki sesajo palec ali grizejo nohte, manjša verjetnost, da bodo zboleli za alergijami.

7. Vrtanje po nosu

Po nekaterih študijah lahko ta grozna navada dejansko pomaga okrepiti vaš imunski sistem, saj tisto, kar jeste iz nosu, vsebuje mutirano slino, ki se lahko bori proti bakterijam. Ko pojeste tisto, kar izpihnete iz nosu, aktivirate imunski sistem, da sprosti telesne bele krvne celice za boj proti bakterijam.

8. Ne tuširamo se vsak dan, dvakrat

Če se tuširate vsak dan, s kože in las sperete nekaj eteričnih olj, ki so potrebna za hidracijo in zaščito kože. Tudi vroča voda brez mila lahko uniči številne koristne bakterije, ki jih vaša koža potrebuje, da ostane sijoča ​​in prožna. Zato je povsem naravno in celo zdravo, da tuširanje enkrat ali dvakrat na teden izpustite.