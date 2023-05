Dogajanje na RTV: začel je teči rok, v sedmih dneh se mora zgoditi sledeče ...

Sklep ustavnega sodišča o prenehanju zadržanja izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je objavljen v današnjem uradnem listu. Glede na sklep se mora novi svet zavoda v skladu z novelo konstituirati najpozneje v sedmih dneh.

Ustavno sodišče je v petek namreč sporočilo, da v aktualni sestavi ni zmožno priti do vsebinske odločitve glede skladnosti novele zakona o RTVS z ustavo. Ker se odločitev torej odmika v nedoločljivo prihodnost, je sklenilo, da preneha veljati sklep o začasnem zadržanju dela novele.

Ta je onemogočal konstituiranje novih upravljavskih organov, obenem pa so javni radio in televizijo vodili vršilci dolžnosti direktorjev. Zdaj pa je torej ustavno sodišče prižgalo zeleno luč izvajanju novele v celoti in sklenilo, da se mora novi svet zavoda konstituirati v sedmih dneh po objavi v uradnem listu, posledično pa se bodo lahko konstituirali tudi drugi novi organi RTVS.

V tem roku mora prvo sejo sklicati vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough oziroma oseba, ki ga nadomešča, piše v sklepu. Grah Whatmough, ki je bil eden od pobudnikov ustavne presoje novele, je že sporočil, da bo sejo novega sveta zavoda sklical v danem roku. Če tega ne bi želel, bi jo sicer lahko sklicala tretjina novih svetnikov. Ti so namreč že bili imenovani, saj ustavno sodišče ni zadržalo dela novele, ki je določala njihovo izvolitev.

Odločitev ustavnega sodišča so pozdravili v vrstah podpornikov novele, med drugim stavkajoči na RTVS, ki so jo sprejeli z olajšanjem. Prvopodpisani pod ustavno pobudo, predsednik dosedanjega programskega sveta Peter Gregorčič pa že poslal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.