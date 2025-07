Dobrodelna veselica uspela

»Naša dobrodelna veselica v Solčavi je maksimalno uspela. Prišlo je rekordno število obiskovalcev in res smo veseli, da ljudje še imajo čut za dobrodelnost in so pripravljeni stopiti skupaj, ko je treba pomagati sočloveku. Sončno in toplo vreme, odlični glasbeniki, okusna hrana in pijača ter vsesplošna dobra volja so poskrbeli za popoln dan v naši majhni alpski vasici,« je misli na veselico, ki so jo v Solčavi pripravili v sodelovanju z občino in županjo Katarino Prelesnik, strnil domačin in glasbenik Jani Čerček. Kot je dejal, so mnogi v poplavi pred dvema letoma v Zgornji Savinjski dolini izgubili vse, med zelo prizadetimi je bila tudi gostilna Zadružnik, edini večji prostor za druženje v Solčavi. In niso vedeli, ali bo še kdaj odprla vrata.

Pri organizaciji mu je pomagala hčerka Deja Čerček, članica Črne mačke. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na pomoč so jim priskočili tako domači kot glasbeniki iz drugih krajev, ki so prišli v Solčavo in napolnili plesišče. Za veselo vzdušje so pozno v noč skrbeli ansambli Jureta Zajca, Vikend, Modrijani, Raubarji, Veseli svatje, Zeme, skupina Črna mačka, Burjana in Obisk. Dodana vrednost prireditve je bila dobrodelna dražba športnih rekvizitov nekaterih najboljših slovenskih športnikov, denimo podpisan dres nogometašain slovenske olimpijske rokometne reprezentance, rokavice boksarja, podpisana majicain dresiin. Pa tudi dve sliki, ki sta ju ustvarila nekdanja člana Alpskega kvintetain, sta bili vmes. Dražbo je vodil celjski stand up komik. Največ zaslug za uspešno prireditev imata oče in hči, Jani in, člana skupine Črna mačka in domačina, ki sta bila priči uničujoče poplave avgusta 2023.