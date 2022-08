Kolikokrat skozi svoje delo ena na ena slišim ljudi, ki se pritožujejo nad partnerji, šefi, taščami in okolico. Seveda vse razumem, ker sem pred leti podobno delovala tudi sama. Potem pa sem spoznala, da če me kar koli moti v zunanjem svetu, sem samo jaz tista, ki lahko spremenim stvari. Vsi negativni sistemi so narejeni tako, da nas držijo nazaj. Vse temelji na tem, da se ukvarjamo z negativnostjo in drugimi. Zato ne spreminjajte drugih, ampak spreminjajte svoje odzive. Vsi negativni sistemi so narejeni tako, da nas držijo nazaj. Vse temelji na tem, da se ukvarjamo z negativnostjo in drugi...