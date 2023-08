Dobra vest: tako je odločila vlada glede pogonskih goriv

Regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja bodo s četrtkom ostale nespremenjene, je danes zagotovil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Na vladi so se namreč dogovorili z znižanjem trošarin ublažiti rast cen na veleprodajnih trgih.

Za liter bencina bo tako treba tudi od četrtka dalje treba odšteti 1,511 evra, za liter dizelskega goriva 1,558 evra, za liter kurilnega olja pa 1,130 evra.

Minister Kumer je na novinarski konferenci pojasnil, da sta se o posegu v trošarine, s čimer bodo zagotovili nespremenjene cene pogonskih goriv in kurilnega olja v prihodnjem obdobju, dogovorila z ministrom za finance. Dopisna seja vlade glede tega sicer še poteka.

Cene bodo veljale do 28. avgusta

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Tokratni 14-dnevni cikel izračunavanja cen se je zaradi praznikov v ponedeljek in torek nekoliko podaljšal, tako da bo novo obdobje, ki bo začelo teči v četrtek, nekoliko krajše. Trenutne cene bodo veljale do vključno 28. avgusta.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.