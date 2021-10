Digitalno skozi preteklost

Vizija slovenskega turizma je Slovenijo razvijati kot zeleno butično destinacijo za petzvezdična doživetja, ki nagovarja gosta visoke vrednosti. Smernicam Slovenske turistične organizacije vse bolj sledijo tudi v turistični destinaciji Koper in številke kažejo, da je bila letošnja poletna turistična sezona zelo dobra. Poleg tega je destinacija nedavno okoljski znak Slovenia Green iz srebrnega nadgradila v zlatega, na tekmovanju Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna pa je Koper zmagal v kategoriji večjih mest.

V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper k vsemu temu dodajajo še kopico novosti, ki so jih v zadnjih mesecih uresničili v sklopu projekta Digitalni sprehod skozi preteklost Kopra, sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Že letos poleti so v sklopu omenjene operacije zagnali nov butični produkt – Sanjsko doživetje v soju sveč, ki vključuje nepozabno večerjo na balkonu veličastne Pretorske palače oziroma v hladnejših mesecih v njenem čudovitem salonu, in ogled koprskega zvonika z lanternami.

Poleg tega so vzpostavili nova, inovativna digitalna orodja, prek katerih bo destinacija privlačnejša tudi za mlajšo populacijo. Ena od teh je nova aplikacija Lov na pravico, ki obiskovalce na interaktivni način popelje na sprehod po mestu ter na zanimivo spoznavanje mestnih skrivnosti in znamenitosti.

Prav tako so v sklopu omenjenega projekta z digitalnimi vsebinami nadgradili voden ogled po Pretorski palači, medtem ko so pred Taverno postavili digitalni zaslon, ki obiskovalcem predstavi zgodovinski razvoj tega objekta skozi tri različna obdobja v obliki videoanimacije, sočasno pa služi kot interaktivni zemljevid, ki obiskovalcem predstavlja poglavitne zanimivosti in znamenitosti destinacije.

Vzpostavili so tudi nove turistične produkte, ki so namenjeni športnim navdušencem in hkrati gurmanom. Doživetja Aktivni koraki Kopra tako povezujejo aktivnost nordijske hoje s pristno kulinariko koprskega podeželja, produkt Okusi koprskega podeželja pa goste usmerja k izbranim ponudnikom zelenega podeželja, kjer lahko doživijo pravo kulinarično popotovanje.

V koprskem zavodu so prepričani, da bodo nove vsebine še dodatno pripomogle k dvigu kakovosti turistične ponudbe destinacije. »Dejstvo je, da je pandemija dodatno pripomogla k temu, da turisti čedalje bolj povprašujejo po individualnih doživetjih in nemasovnem turizmu. Prav z novimi avtentičnimi in inovativnimi produkti, ki smo jih pravkar zagnali v destinaciji Koper, bomo lahko vzpostavili poglobljene odnose z obiskovalci in tako izkoristili razmere za še bolj trajnostni in odgovorni turizem,« pravi direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska, ki že v kratkem napoveduje še nekaj novosti. Med drugimi tudi odprtje prenovljenega turističnoinformacijskega centra s prodajalno tipičnih istrskih produktov v začetku novembra in bogato praznično dogajanje v sklopu programa Fantazime, ki se bo v Kopru s prižigom luči začela v soboto, 27. novembra. Primož Hieng