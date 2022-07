Diana bo z nagrado bo vnukom kupila bazen

Novo mesto • »Ko se je začela letošnja poletna nagradna igra Slovenskih novic, mi je mama predlagala, naj izpolnim kak kupon, saj da jih nekateri redno pošiljajo. Pa sem ji odvrnila, da lahko poskusiva srečo, a da ne verjamem, da bi kaj zadela. Izrezala sem štiri kupone, saj sem imela doma štiri znamke, in niti na kraj pameti mi ni padlo, da bi bila jaz med nagrajenkami,« ni mogla skriti navdušenja Diana Mavrin iz Novega mesta.

Leto in pol je v penziji in tudi za njo velja tista, da nikoli nima časa in je vsak dan prekratek. Svoje zahtevajo urejanje vrta, cvetje okoli hiše, rože v domu, kuhanje, pa telovadba in kak sprehod. In seveda branje. »Novice najprej takoj zjutraj prebere moja mama, zato jih jaz pozneje. Vedno jih začnem brati od zadnje strani, preberem pa praktično vse, še najrajši kakšne nasvete, sploh zdravstvene, rešim križanko, pa tudi kriminal me zanima. Prav tako obvezno preberem zapise v rubrikah Narobe svet, Astro, Bulvar in Scena.

Njen dom je odet v cvetje.

»Mama pa pravi, da bi rada še več novic z Dolenjske,« pripomni Diana. Njena mama je bila namreč ob našem obisku na morju v Izoli, sicer pa je za svojih 86 let še zelo vitalna. »Vsako jutro mama najprej zalije cel vrt. Ima dva zbiralnika za vodo, v katerih se zbira deževnica, in to uporabljava za zalivanje. Tudi sicer je zelo ekološko naravnana,« jo pohvali hčerka, ki je vso delovno dobo delala v Tiskarni Novo mesto kot operaterka v računalniški pripravi. Kar 43 let in sedem mesecev je bila zaposlena, je pa tam delala že tudi kot štipendistka.

Zdaj, ko sta si Dianina hčerka in sin ustvarila družini, on v Ljubljani, ona v Kranju, se Diana veseli trenutkov, ki jih lahko preživi s svojimi vnuki, zato bo del nagrade namenila prav najmlajšima dvema, zanju bo kupila bazen. »Takoj jutri grem ponj, sem ga videla v reklami,« pove in doda, da je Lidl tudi sicer njena najljubša trgovina. »Pred petimi leti sem pri njih kupila kosilnico, še danes dela kot nova, nikoli se ni pokvarila in res z veseljem kosim z njo. Prav tako pri njih kupim kakšna oblačila, posodo, drobne gospodinjske aparate in seveda hrano. Z mamo radi zaideva v njihov vrtnarski kotiček, letos sva vzeli zemljo in tudi sadike. Res sem Lidlova redna kupka vse od odprtja, res pa je, da bi v Novem mestu potrebovali kar večjo trgovino, saj je tu kupna moč velika,« predlaga naša zvesta bralka, ki ima Slovenske novice naročene 17 let.

»Ko je šel sin v srednjo šolo, je predlagal, da bi naročili Novice, da bi jih prelistal že pred šolo. Prej pa smo jih vedno kupovali in to od prve številke. Še danes se spomnim prve naslovnice, na kateri je bila tudi napoved članka o tem, kako je neki direktor uničil firmo. To se me je dotaknilo, čeprav se je tak scenarij potem še velikokrat ponovil. Rada pa berem tudi Suzy, z mamo imava naročeno,« je zaključila Novomeščanka.