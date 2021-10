Dejan in Larisa spet v duetu pri Petovia kvintetu

PETOVIA kvintet je štajerski ansambel, katerega člani prihajajo s Ptuja in okolice. A po novem imajo Larisa Majcen, Aljaž Kolarič, Miran Zorko, Kristijan Markež, Jasmin Gavez in Denis Godec v svojih vrstah čisto pravega Gorenjca Dejana Zupana, odličnega vokalista, ki pa obvlada tudi igranje trobente. Petovia kvintet so po novem kar sedemčlanski ansambel, ki pa se jim je sveža pridobitev očitno izplačala, saj so pometli s konkurenco tudi na letošnjem Ptujskem festivalu, kjer so že pridobili naziv hišnega ansambla tega festivala. Letos so na tem festivalu prvič osvojili zlatega orfeja kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti po mnenju strokovne komisije. Ta ista komisija je za najboljšo vokalno izvedbo pevki Larisi Majcen podelila tudi Korenovo plaketo, kar je posebna čast tako za pevko kot celoten ansambel. Prav tako so Petovia kvintet kot lanski zmagovalci sodelovali kot gostje na letošnjem festivalu pod Pohorjem v Oplotnici, kjer so, med drugim, predstavili lansko zmagovalno vižo Polka za Tjaža. Prvič pa so tudi v Oplotnici nastopili v okrepljeni zasedbi, z novim pevcem Dejanom Zupanom, ki je skupaj z Lariso pel v duetu že v Ansamblu Saša Avsenika. Še pred tem je Zupan pel pri Veselih Begunjčanih in to v duetu z Aleksandro Križan, ki se je pozneje prav tako za nekaj časa pridružila mladim Avsenikom. Ob Dejanu se je pri Avsenikih izmenjalo še kar nekaj drugih pevk. Dejan je bil Avsenikom zvest celih deset let, koronaobdobje pa je prineslo spremembe in njihove poti so se razšle. Očitno se je Dejan še posebno dobro ujel s pevko Lariso, ker je nekoliko vendarle pogrešal odre, pa se je brez pomislekov odločil, da se ji na odru spet pridruži, ko ga je ta povabila na Štajersko. Skupaj s Petovia kvintetom se je septembra na Ptuju že veselil tudi prve skupne zmage. »Odkar nastopamo, se na vseh festivalih trudimo, da damo vse od sebe. Z zmago na Ptujskem festivalu, kjer smo pravzaprav prejeli kar tri nagrade, pa je ves naš trud poplačan,« je dejala Majcnova, ki je bila še posebno vesela Korenove plakete. Na Ptujskem festivalu je še posebno čutno zapela pesem Valček za dedka, ki ima zanjo posebno vrednost. »To je pesem, v katero sem vložila veliko čustev, saj sem imela v mislih svojega dedka, ki me spremlja nekje od zgoraj,« je razkrila po festivalu. Luka Krof je za valček napisal glasbo in aranžma, Vera Šolinc pa čutno besedilo, za katero je prav tako prejela nagrado. Vanj pa je vtkala Larisine spomine na dedka, ki je ljubil naravo in cvetje in razdajal veselje in ljubezen, žal pa se je prehitro poslovil. Šolinčeva je torej v nagrajenem besedilu popisala resnično zgodbo, ki jo je Larisa zato odpela posebno čuteče, kar so gotovo začutili tudi poslušalci. Slednji pa so seveda med Štajerci takoj opazili tudi Dejana Zupana. Člani Petovia kvinteta so po festivalu sprejeli odločitev, da bo odslej tudi on njihov član. Z njim zdaj že snujejo nove skladbe, ki bodo gotovo razveselile ljubitelje narodno-zabavne glasbe. »Z Dejanom smo se odlično ujeli vsi, ne le Larisa, ki je z njim že pela pri Avsenikih in sta bila tako rekoč stara znanca. Zelo hitro smo postali prijatelji in upamo, da bomo skupaj še dolgo razveseljevali vse naše pa tudi tuje poslušalce in poslušalke,« je dejal harmonikar Kristijan Markež. Nova pridobitev se jim je očitno splačala, saj imajo to leto za seboj že zelo veliko nastopov. Nazadnje so za zabavo skrbeli minulo nedeljo na Oktoberfestu v Kidričevem. MOJCA MAROT