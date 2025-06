Dejan Fabčič, ambasador integritete: »V tem nismo videli prav nobene logike.«

Predan športnik, dobitnik bronaste kolajne v mešanem paru z Živo Lavrinc v lokostrelstvu na lanskih paralimpijskih igrah v Parizu, je poklicno zdravnik, specialist interne medicine in vodja ambulante za bolezni ščitnice in diabetes v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Naziv ambasador integritete podeljuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) posameznikom, ki s svojo življenjsko zgodbo, profesionalno predanostjo in športno vztrajnostjo poosebljajo prave vrednote. »Niti v športu niti v poklicu ni prostora za bližnjice. Štejejo poštenost, disciplina in osredotočenost na rezultate, na katere si...