Danci z Eriksenom v mislih doživeli nov poraz

Belgijska nogometna reprezentanca je na današnji tekmi 2. kroga na evropskem prvenstvu v Koebenhavnu premagala Dansko z 2:1 (0:1).Za Belgijo sta zadela(55.) in(70.), za Dansko pa(2.). Po dveh krogih v skupini B je Belgija zbrala šest točk, Rusija in Finska jih imata po tri, Danska pa je brez točk. V deseti minuti je bila tekma začasno zaustavljena v podporo danskemu reprezentantu Christianu Eriksenu, ki okreva po srčnem zastoju na sobotni tekmi proti Finski.Na današnji prvi tekmi drugega kroga v skupini C je Ukrajina v Bukarešti ugnala Severno Makedonijo z 2:1 (2:0), ob 21. uri pa se bo v Amsterdamu začela še tekma med Nizozemsko in Avstrijo.