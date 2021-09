Dan d za zaposlene v državni upravi, znana bo odločitev ustavnega sodišča

Ustavno sodišče bo na današnji seji obravnavalo zahtevo Policijskega sindikata Slovenije za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki s petkom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC).



Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo sicer vloženih več ustavnih pobud. Portal N1 je prejšnji teden poročal, da je ustavno sodišče prejelo že približno 250 pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok.



Ustavno sodišče je medtem sporočilo, da bo nekatere pobude za presojo ustavnosti omenjenega vladnega odloka obravnavalo absolutno prednostno.



Vlada je namreč sklenila, da bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko se bo iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej testiranje. Ta pogoj bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), in ne za celoten javni sektor.

