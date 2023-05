Cvetne esence: Nedotika in češnjelika sliva

Lepota in magičnost cvetnih esenc je v tem, da delujejo kot vibracija v posamezniku, ki pomaga, da se čustvena energija začne mehčati, spreminjati, umirjati ter tako prepreči, da bi se zastala čustvena energija izrazila kot fizična bolezen ali del osebnosti.

Vzemimo na primer kolerično osebnost. Koleriki imajo veliko čustveno moč, ki jo burno izražajo, zlasti jezo. Zanje je značilno, da brez razmišljanja eksplodirajo, ko nekaj ni po njihovem. Ker so sami zelo hitri v vsem, jih počasnost drugih spravlja ob živce. Če bi jih kdo vprašal, nimajo časa, niti da bi se ukvarjali s sabo, kaj šele z drugimi.

Za razdražljive in nepotrpežljive

Bachova esenca iz cvetov žlezave nedotike spodbuja potrpežljivost. Umirja notranjo eksplozivnost ter omogoči, da oseba pomiri razdražljivost. Seveda ta esenca ni zgolj za kolerične osebnosti, saj se v današnjem svetu vsem nekam mudi. Staršem zjutraj v službo, ko morajo pred tem oddati še otroke v vrtec, vodilnim oddati poročila do roka, a čakajo, da jim sodelavci pripravijo podatke, aktivni ljudje ne morejo biti niti minute pri miru ali nimajo časa za počitek, zato jih vse, kar ni takoj, vrže iz tira.

Nedotika spodbuja potrpežljivost, češnjelika sliva pa prinese občutek, da zmorete, imate nadzor, ki izhaja iz notranjega občutka umirjenosti in jasnosti.

Staršem, ki čakajo, da si njihov nadebudni petletnik sam zaveže vezalke prav tisti dan, ko so vstali 10 minut prepozno, bi nekaj kapljic esence nedotike pomagalo, da naredijo globok vdih in izdih, se pomirijo ter brez frustracij počakajo na zaključek malčkove vadbe nove veščine.

Kolerik bi za spremembo v bolj potrpežljivo in umirjeno osebo potreboval več časa, a bi ta sprememba toliko bolj pozitivno vplivala nanj in vse okrog njega. V nekaj mesecih jemanja bi ga namreč vibracije in informacije v esenci nedotike nežno vodile skozi prepoznavanje vzorcev razmišljanja, delovanja ter spoznanj, da je mogoče ravnati tudi drugače.

Ko potrebujete umirjenost in jasnost

Zdaj si predstavljajte osebo, ki vsega zgoraj opisanega ne izrazi takoj. Čustva zataji, potlači in navzven daje vtis, da je vse v redu. Da je vse pod nadzorom. V njej pa se nabirajo čustva, dokler zavore ne popustijo. Takrat pride do vulkanskega izbruha, ko izgubi nadzor ter lahko postane uničevalna kot tornado. Pozneje seveda to obžaluje in v njej ostane strah, da se to ponovi. Ta strah deluje kot nova zavora. Ko se pojavijo čustva, jih ne izrazi, tak ciklus pa se lahko ponavlja.

češnja

Veliko žensk (in njihovih bližnjih) podobno stanje pozna tudi v času PMS, ko so občutljive na vsak najmanjši sprožilec. Ljudje, ki preživljajo težka čustvena obdobja, kot je ločitev, ob kateri imajo občutek, da bi partnerja najraje utopili v žlici vode, se zadržujejo do tiste kaplje čez rob, ko se ne zmorejo več obvladati.

V teh primerih je na voljo Bachova esenca iz cvetov češnjelike slive, ki prinese občutek, da zmorete, da imate nadzor, ki izhaja iz notranjega občutka umirjenosti in jasnosti. Vibracija češnjelike slive je kot notranji terapevt, ki vam pomaga globoko dihati, vas spomni na vašo notranjo moč, vam poda vajeti v roke in zaupa v vas. Po njej lahko posežete tudi starši, katerih otroci imajo neobvladljive izbruhe jeze ali močijo posteljo, ker so v njih čustva, ki si jih ne upajo izraziti čez dan.

Obe esenci sta del Bachovega rešilnega zdravila za prvo pomoč, ki tako ali tako ne bi smelo manjkati v nobeni družinski domači lekarni. Življenje je polno čustvenih izzivov, esence pa so vam na voljo, da vam je to potovanje lažje in bolj umirjeno, posebno v času mrkov ter retrogradnih planetov.