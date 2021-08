Čez noč so postali zvezde

Letos je minilo enajst let, odkar je Maja Keuc s svojim izjemnim glasom navdušila gledalce prve sezone. Nastopila je na Evroviziji, študirala in se razvijala na Švedskem, ustvarila nemalo uspešnic, danes pa je ena najprepoznavnejših pevk pri nas.

Foto osebni arhiv

Najmlajša zmagovalka oddaje Lina Kuduzović že nekaj let živi v Švici, kjer ni pozabila na glasbo. Leta 2015 se je uvrstila med pet najboljših v oddaji Švica ima talent, istega leta je nastopala na otroški Evroviziji, dve leti pozneje pa se je udeležila nemške različice šova The Voice Kids. Leta 2020 je bila superfinalistka izbora Ema 2020.

Foto Mediaspeed

Za imenom F&B Acrobatics stojita gibalca, samouka in pionirja akrobatike Filip in Blaž, ki sta neustrašna raziskovalca meja zmožnosti človeškega telesa. Po nastopu v oddaji se je njuna karierna pot začela strmo vzpenjati, danes pa ju vabijo celo v tujino.

Foto Mediaspeed

Zadnja zmagovalka iz leta 2019 Tjaša Dobravec trenutno ustvarja na Portugalskem, kjer obiskuje cirkuško šolo in pridobiva znanje nove discipline – chinese pole (kitajski drogi). Sodeluje s priznanimi umetniki z vsega sveta, po končanem šolanju pa se bo pridružila znamenitemu Cirque du Soleil.

Foto Mediaspeed

Izjemna pevka Jana Šušteršič, ki je leta 2014 prepričala z zmago v šovu, je v zadnjih letih dosegla marsikaj. Leta 2015 je nastopila na Emi, na Slovenski popevki leta 2017 je zasedla drugo mesto, leta 2019 je s pesmijo Viktorija nastopila na Beoviziji, sodelovala pa je tudi s svetovno priznanimi glasbeniki, k​​​​ot so Placido Domingo, Lenny Kravitz, Toto in Victor Wooten.

Foto POP TV

Plesna skupina Maestro je v prvi sezoni gledalce pustila odprtih ust. Njihova plesna pravljica se je takrat šele začela, gonilna sila skupine Anže Škrube pa je dom našel v ZDA, kjer je postal eden najbolj priznanih plesalcev in koreografov, ki so ga opazili številni zvezdniki, med njimi celo Chris Brown. Foto POP TV

Danes je Nika Zorjan ena najbolj priljubljenih pevk pri nas, a marsikdo ne ve, da se je pri rosnih sedemnajstih letih prijavila v prvo sezono šova. Takrat je bila še sramežljivo dekle, ki pa danes niza uspešnico za uspešnico, nastopila je celo na Emi, Melodijah morja in sonca, Slovenski popevki, v oddaji Misija Evrovizija in Znan obraz ima svoj glas.

Foto Neo Visuals

Ali veste, kdo je Matej Prikeržnik? Leta 2016 je kariero začel v šovu Slovenija ima talent, nato pa se je preimenoval v Luko Basija. Danes je eden najbolj priljubljenih pevcev pri nas in na Hrvaškem, kjer je snemal s številnimi znanimi imeni, med drugim je očaral pevko Nedo Ukraden, imuna zanj pa ni niti Jelena Rozga.

Foto Neo Visuals

Postavni Žan Serčič se je na odru talentov predstavil leta 2011 in se prebil v finale. Petindvajsetletnik, ki ni le pevec, temveč tudi glasbeni producent, se je leta 2013 udeležil Melodij morja in sonca, tri leta pozneje je nastopil na Emi, napisal pa je tudi mnogo pesmi za številne slovenske izvajalce.

Foto Tibor Golob

V tretji sezoni šova se je predstavil danes priljubljeni član dvojca BQL Anej Piletič. Po preboju v finale je združil moči z bratom Rokom, s katerim sta se leta 2016 izdala svojo prvo pesem Muza, ki je bila ena najbolj predvajanih tisto leto. Dvakrat sta nastopila na Emi in obakrat zasedla drugo mesto, posnela nešteto uspešnic in postala ljubljenca ženskih src.

Foto osebni arhiv/instagram

Leta 2016 se je Luka Sešek prijavil v šesto sezono Talentov in se prebil v finale, istega leta je oznanil, da nastopa s svojo skupino Proper, s katero se je leta 2018 udeležil Eme, gledali smo ga v oddaji Znan obraz ima svoj glas, nastopil je v številnih muzikalih, letos pa je ponosno postal član Ansambla Saša Avsenika.

Foto Rok Mlinar

Klara Jazbec je srečo iskala v šesti sezoni, kjer se je s pesmijo Milijon in ena prebila v polfinale. Pesem je postala ena najbolj predvajanih leta 2017, leto pozneje pa je odpotovala v New York, kjer je z ameriškim producentom Pablom San Martinom snemala material za svoj prvi album. Leta 2020 se je udeležila Eme, posnela pa je tudi pesmi za različne oglasne kampanje.

Foto Mediaspeed

Mladi argentinski pevec, ki sliši na ime Isaac Palma, se je javnosti predstavil v šesti sezoni šova, v kateri je na koncu zasedel drugo mesto. Leta 2017 je s pesmijo Če te kdaj spustim iz rok zmagal na festivalu Melodije morja in sonca, posnel pa je tudi lepo število duetov, med drugim s pevko Manco Špik, Niko Zorjan, Modrijani, duom BQL in priljubljeno hrvaško skupino Vigor.

Foto osebni arhiv

Kmalu bo na sporedu že osma sezona priljubljenega šova, v kateri se bodo predstavili tisti, ki sE želijo prebiti na slovensko sceno. Do sedaj so okronali že sedem različnih talentov, ustvarjalci oddaje pa pravijo, da je lahko letošnja sezona odlična odskočna deska za kariero ali nov pokoronski začetek. Iz prvih sedmih sezon smo izbrskali tiste, ki so svoj nastop v oddaji odlično izkoristili, danes jih pozna vsa Slovenija.