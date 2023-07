Ceste vzele mlado življenje: v tujini umrl 18-letni Slovenec

Hrvaški mediji poročajo o smrti 18-letnega Slovenca, ki je umrl v prometni nesreči v mestu Sveti Kuzam pri Bakru. Nesreča se je zgodila v sredo okoli 15.30 ure, ko je 18-letnik padel z motorja. Pri padcu je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

Očividci so dejali, da je 18-letnik, ki je vozil motor s slovenskimi registrskimi oznakami, pripeljal iz smeri Krka proti Reki. Ko je pripeljal do križišča sv. Kuzam, se je v zavoju premikal preveč v desno. Tako je v nekem trenutku s sprednjim kolesom trčil v dvignjen betonski robnik in nato še v kovinsko zaščitno ograjo. Zatem je izgubil oblast nad motorjem, zapeljal z vozišča na makadamsko površino, kjer je trčil še v kovinsko omaro, tam pa obležal.

Zaradi nesreče je bil en pas avtoceste v smeri Reke zaprt več kot dve uri.