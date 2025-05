Cerkno: voda, plazovi, strah in milijonska škoda

V Občini Cerkno, ki jo je v ponedeljek prizadelo močno neurje, so včeraj odpravljali posledice vremenske ujme. Na terenu je bilo dopoldne, kot je povedal poveljnik PGD Cerkno Sašo Tušar, devet njihovih prostovoljnih gasilcev ter še trije s PGD Planina - Čeplez. »Stanje se je umirilo,« je dejal Tušar, imajo pa precej dela s sanacijo zemeljskih plazov. V celotni občini je aktivnih 18.

»Dobili smo klic, da sta se plazova sprožila na Straži in na Gorenjski cesti v Cerknem. Slednjega pokrivamo, tisti na Straži pa je večji in bo potrebna gradbena mehanizacija,« je povedal vodja intervencije. Stanovanjski objekti po njegovih besedah niso ogroženi.

Prekrili so jih s folijo, da bi preprečili vdiranje vode in nadaljnje plazenje.

Skupno so posredovali na 39 intervencijah, nazadnje so odprli cesto do hiše na Straži, ki je bila odrezana od sveta, in pokrili plaz. V hiši bivata starejša občana.

18 plazov se je sprožilo.

Kakšno škodo je v občini povzročilo predvčerajšnje neurje, še ni znano, bo pa zagotovo visoka, čeprav neprimerljiva s tisto po neurju julija 2023, je povedal cerkljanski župan Gašper Uršič, ki si je dopoldne ogledal prizadeta območja. Ocenjuje, da bo tokratna vremenska ujma predvsem zaradi plazov in poškodovanih cestišč lahko narasla tudi na nekaj milijonov evrov.

Uršič je pri tem opozoril, da občina od države še vedno ni dobila sredstev za sanacijo po divjanju Črne, enega večjih pritokov reke Cerknice, ki je leta 2023 povzročil ogromno škodo v Novakih. Zakaj taka zamuda države, čeprav so po županovih besedah projekti pripravljeni, ni jasno.

Sanacija že poteka.

Vsaka sanacija cest zaradi vremenskih nevšečnosti zareže v občinske proračune, tako bo tudi tokrat, na kar nenehno opozarjajo tako cerkljanski župan kot drugi, ki živijo v hribovskih občinah.

Vzdrževanje in gradnja cest na zahtevnejših terenih sta nekajkrat dražja kot v obalnih oziroma pretežno ravninskih, a država razumevanja za (bolj) pravično financiranje občin v Sloveniji za zdaj še nima.

Predvčerajšnjim je voda zalila pet stanovanjskih objektov in zaprla cesti Cerkno–Novaki in Cerkno–Kladje, a so ju pozneje odprli, je pa na teh odsekih še zmeraj potrebna pazljivost. S Prometnoinformacijskega centra so sporočili, da je zaradi zemeljskih plazov in poplavljenih cestišč oviran promet na cesti Novaki–Cerkno, Cerkno–Želin, Želin–Spodnja Idrija ter na več odsekih med Sovodnjem in Cerknim.

