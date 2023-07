Če živimo v takšnem okolju, se staramo počasneje

Rezultati raziskave, objavljene v časopisu Science Advances so pokazali, da zeleno okolje upočasnjuje biološko staranje in da so osebe, ki živijo v bližini narave oziroma imajo naravno okolje v neposredni bližini doma, biološko v povprečju za dve leti in pol mlajše v primerjavi z osebami, ki jim ni dan stik z naravo.

"Življenje v bližini zelenega okolja dejansko pomlajuje," je za tiskovno agencijo AFP povedala glavna avtorica študije Kyeezu Kim z medicinske fakultete Northwestern. Preberite več TUKAJ - na Ona.je.