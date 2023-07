Če vsake toliko z bivšim še ležeta skupaj med rjuhe, to ni zdrav odnos

Ni pomembno, ali sta se za razhod odločila skupaj ali pa je bila to želja enega, pri vsakem razhodu je prisotna bolečina, zaradi katere je lahko teren za nadaljnjo komunikacijo spolzek in nevaren.

Čustva

Če sami še vedno ljubite svojega bivšega, boste z njim najverjetneje hoteli ostati v stiku, ker vas še vedno zanima, kako se počuti, kaj počne, s kom se druži in drugo, a nekje je treba potegniti črto, sicer nikoli ne boste preboleli odnosa. Soočiti se morate z vso bolečino, ki jo razhod prinese, predvsem pa je pomembno, da uvidite, ali si druga stran še želi kakor koli nadaljevati odnos, in to spoštujete.

Nerešene težave

Če si želite stike z bivšim, ker je med vama veliko neodgovorjenih vprašanj in negotovosti, morate vedeti, da se bodo vse težave prenesle naprej. Če je šlo v ljubezenskem odnosu za pomanjkanje spoštovanja, bo tako tudi v prijateljstvu. Če že prej ni bilo med vama ustrezne komunikacije, jo boste tudi kasneje težko vzpostavili, sploh ker sta zdaj le še nekdanja partnerja.

Navezanost

Kljub temu da niste več skupaj, kar naprej klepetata po telefonu in prek družbenih omrežij, skratka, ostajate močno povezani, kar vama preprečuje, da bi zaživela na novo. Obstaja razlog, da sta se razšla, in čeprav je težko ohranjati oddaljenost, je treba vztrajati, sicer razhod ne spremeni ničesar. Morda bosta spoznala, da je za prijateljstvo še prezgodaj, morda se bosta vrnila drug k drugemu, zagotovo pa vsak potrebuje čas zase, da uredi svoje misli.

Prestopanje meja

Če nameravate z bivšim ostati v prijateljskih odnosih, je treba določiti meje oziroma se dogovoriti, kako bo prijateljstvo potekalo, o čem se lahko razpravlja in o čem ne, kaj je dopustno in kaj nedopustno. Če pred njim skrivate nove simpatije, če se ne morete svobodno pogovarjati, ker se bivši potem slabo počuti, ali vsake toliko celo še ležeta skupaj med rjuhe, to ni zdrav odnos.