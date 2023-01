Čarobnih 5 za lepoto

Sijoči lasje, napeta koža in čvrsti nohti so mnogim v ponos in obenem dokaz dobrega zdravja in počutja. Po drugi strani lomljivi lasje, hrapava ali viseča koža in krhki nohti mnogim znižujejo samozavest in povzročajo veliko slabe volje, čeprav je lahko rešitev za nadloge preprosta in tako rekoč na dosegu roke. Že v domači kuhinji, povedo izkušeni, ki ob preostalih temeljih zdravega življenjskega sloga prisegajo na kakovostno prehrano, med katero pa ne sme primanjkovati čarobnih pet: vitaminov C, A in B7, znanega tudi kot biotin, ter silicija in cinka. Vitamini in minerali so ključni za delovanje in razvoj vseh celic ter tkiv v telesu, jasno je torej, da si lahko z nekaterimi pomagamo tudi do mladostnega videza, mnogi pa so zaradi svoje učinkovitosti vključeni v številne negovalne kozmetične izdelke. Pa si jih poglejmo pobliže.

Vitamin C

vitamin C

Verjetno najbolj opevani antioksidant, ki je nepogrešljiv pri krepitvi odpornosti, ima izjemno pomembno vlogo tudi pri sintezi kolagena, ki je pomemben tako za nohte kot za kožo. Kot antioksidant ovira delovanje prostih radikalov in tako pomaga zavirati staranje, obenem pa pomaga telesu pri absorpciji železa, ki je prav tako pomembno za krepke in zdrave lase. Vitamin C pomaga poenotiti ten kože in preprečevati pojav starostnih peg, kožo varuje pred škodljivimi dejavniki iz okolja, izboljšuje navlaženost in tako podaljšuje mladosten videz. Vitamin C, točneje L-askorbinsko kislino, vsebujejo tudi številni izdelki za kožo. In ker je vodilni pri krepitvi odpornosti, ga ne sme primanjkovati predvsem v zimskem obdobju, zato ga redno uživamo predvsem s svežim sadjem in zelenjavo.

Cink

cink

Cink je zelo dragocen mineral, ki je pomemben za normalno rast in razvoj organizma, nevrološke in reproduktivne funkcije, normalno delovanje imunskega sistema in celjenje ran, saj ima ključno vlogo pri izgradnji vezivnega tkiva in nastajanju kolagena. Spodbuja rast in obnovo las ter skrbi za folikle, krepi pa tudi nohte in preprečuje luščenje kože. Njegovo pomanjkanje lahko povzroča tudi mastno kožo, strije ali akne. Cink nam lahko pomaga tudi v sezoni prehladnih obolenj, zato ga uživajmo redno, najdemo pa ga predvsem v ostrigah, mesu, morskih sadežih, stročnicah, oreških in raznih semenih.

Biotin

biotin

Biotin ali vitamin B7 ali vitamin H je koencim, ki sodeluje pri presnovi makrohranil, razgradnji esencialnih aminokislin, nastanku maščobnih kislin in pomaga pri delovanju živčnega sistema, obenem pa prispeva k ohranjanju zdravih las, kože in sluznic. Na pomanjkanje tega dragocenega vitamina nas opozarjajo zmedenost in težave s spominom, bolečine v mišicah, slabost in trebušni krči pa izpadanje ter redčenje las, izpuščaji na koži in seboroični dermatitis pri dojenčkih. Biotin ima tudi pomembno vlogo pri tvorbi keratina, najpomembnejši beljakovini, ki sestavlja naše lase in nohte, nekatere raziskave so celo pokazale, da lahko spodbudi rast las in jim obenem dodaja sijaj, jih krepi in celo upočasnjuje sivenje oziroma pomaga vzdrževati naravno barvo las. Za lase so poleg biotina pomembni še vitamini B12, folna kislina, kalcij in železo. Nepogrešljiv je tudi pri rasti in krepitvi nohtov, zagotavljajo strokovnjaki, zato je treba živila s tem vitaminom uvrstiti na redni jedilnik, največ pa ga zaužijemo z jetri, oreški, ovsenimi kosmiči, jajci, stročnicam

Vitamin A

vitamin A

O zdravju kože ne moremo govoriti brez omembe vitamina A, ki hrani kožne celice in se ga upravičeno drži sloves vitamina lepote. Pomaga nevtralizirati delovanje prostih radikalov ob izpostavljenosti UV-sevanju, ohranjati sijočo in napeto kožo ter preprečevati staranje in tudi razvoj kožnega raka. Poleg tega pomaga zadrževati vodo v koži, povečuje elastičnost, spodbuja prekrvitev, gladi gube, spodbuja tvorbo kolagena, preprečuje pigmentne spremembe, pospešuje celjenje kože in spodbuja rast las. Vsebujejo ga številni izdelki za odpravo aken in mozoljev. Uživamo ga predvsem z zelenjavo in sadjem, kot so brstični ohrovt, brokoli, sladki krompir, korenje, zelena solata in špinača ter papaja, lubenica, melona in marelice, najdemo ga tudi v jajcih, mleku, jetrih in ribjem olju.

Silicij

silicij

Mineral, ki je tesno povezan z ohranjanjem mladostnega videza, je tudi silicij, saj ga koža obožuje. Spodbuja tvorbo kolagena, elastina in vezivnega tkiva ter tudi keratina in tako skrbi še za sijoče lase in nohte, ki so po njegovi zaslugi trdnejši. Po 40. letu začne raven silicija v telesu upadati, pomanjkanje pa se lahko pokaže v krhkih laseh in nohtih brez sijaja, krhkih kosteh in hrustancu ter zmanjšani elastičnosti kože, ožilja, kit in tetiv, znanost ga zato neposredno povezuje s hitrostjo staranja. Najdemo ga v jajčnem rumenjaku, česnu, čebuli, mesu in ribah.