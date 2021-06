Čarobni obredi kraljevih lepotic (FOTO)

Princesa Beatrice

Poroka švedskega princa Carla Philipa in Sofie Hellqvist.

Princesa Charlene Wittstock je bila ena najlepših kraljevih nevest.

Da danes celo plemiči, kljub solidnim vsotam na bančnih računih, ne zapravljajo za poročna slavja, smo se lahko prepričali na nedavni poroki španskega grofain. Čeprav gre za člana dveh najpremožnejših španskih družin, sta pri načrtovanju poročnega dne varčevala, kjer se je le dalo. Nevesta se je sama naličila in si uredila pričesko, obred in zabava pa sta potekala kar v ženinovi družinski nepremičnini, palači Liria v Madridu. Kljub varčevanju pa poroka ni delovala nič manj pravljična od tistih, za katere organizatorji sežejo precej globlje v žep, o čemer smo se lahko prepričali na uradnih fotografijah, ki sta jih družini dali v javnost.Princesabi lahko bila nad svojo poroko razočarana, saj je bil njen skok v zakon precej skromnejši in manj odmeven kot katerakoli druga poroka na britanskem dvoru v zadnjih letih. Vnukinja kraljicese je z bogatim poslovnežemporočila julija 2020, dejstvo, da si ni privoščila pretiranega razkošja, pa lahko pripišemo epidemiji ter aferi Epstein, v katero naj bi bil vpleten tudi njen oče, princ. Poroke se je udeležilo malo gostov, večinoma družinski člani. Kljub temu pa nevesta, ki si je obleko za veseli dogodek izposodila pri babici kraljici, ni bila videti nesrečna. Nasprotno, 32-letnica, ki je trenutno v veselem pričakovanju, je dajala vtis ene najsrečnejših plemenitih nevest.Princje dolgo tuhtal, preden je leta 2010 na veselje številnih Britancev, ki so navijali za poroko, le zaprosil za roko tedanje dekle. Še danes eden najbolj ubranih parov je v zakon skočil 29. aprila 2011. Najodmevnejša poroka po poroki princesenaj bi stala približno dva milijona evrov. Samo za cvetje je dvor zapravil šestmestno vsoto, s katero bi si v Sloveniji lahko kupili vilo na elitni lokaciji. Na poroki sta izstopali poročni priči, ženinov brat princin nevestina sestra– prvi, ker je William s tem, ko ga je izbral, prekinil večletno tradicijo, druga pa z oprijeto belo obleko, v kateri je skoraj zasenčila nevesto.Poroka švedskega princainje v zakon združila enega najlepših kraljevih parov na svetu in je bila zato še posebno težko pričakovana. Švedski dvor ni razočaral. Pravljično čedna zaljubljenca sta se 13. junija v kočiji odpeljala skozi Stockholm mimo trum občudovalcev in si v kraljevi kapeli v palači Drottningholm obljubila večno zvestobo. Nevesta je nosila osupljivo čipkasto kreacijo švedske oblikovalke. V čudovitem poročnem šopku so dehtele vrtnice in mirta – ta je bila v skladu s tradicijo nabrana na posestvu, ki obdaja grad Sofiero.Švedi so junija 2010 brez predsodkov v kraljevo družino sprejeli osebnega trenerja, ki je postal mož švedske prestolonaslednice. Obred, ki je obveljal za največjega po poroki britanskega princa, je v švedsko prstolnico privabil nepregledne množice ljudi, ki so na ulicah pozdravljali mladoporočenca. Par se je poročil v stockholmski katedrali na dan 34. poročne obletnice Victorijinih staršev. Nekaj razburjenja je povzročila želja, da bi nevesto ženinu izročil kralj – razgledanim Švedom se je zdel obred, ki daje vtis, kot da je ženska last očeta in nato moža, neprimeren. Nazadnje je družina naredila kompromis: oče je hčer ženinu izročil med potjo k oltarju.Že res, da je bila princesamed dvodnevnim poročnim obredom objokana, a je bila kljub temu ena najlepših kraljevih nevest. Z monaškim princemsta se poročila dvakrat, enkrat civilno, drugič cerkveno, nekdanja olimpijska plavalka pa je tako 1. kot 2. junija, ko sta se odvijala obreda, žarela v vsej svoji lepoti – med civilnim obredom v Chanelovi modri svileni jakni in hlačah, v cerkvi pa v čudoviti beli obleki. Poleg poročne obleke je nosila opazno ogrlico Nagiba Tabbaha iz 18-karatnega rožnatega zlata z 123 diamanti ter šestimi biseri.Na fotografijah je bila poroka princanaravnost sanjska – čudovita nevesta, zaljubljeni ženin, poročno razkošje in množica gostov – v zakulisju pa naj bi srečen dan skalili družinski prepiri in dvomi. Meghan naj bi pri poročnem slavju na vso moč želela preseči svakinjo, na svoj poročni dan pa naj bi jo spravila tudi v jok, čeprav je nekdanja igralka pozneje situacijo predstavila s popolnoma drugega gledišča. A tisti, ki niso bili udeleženi v družinskih spletkah in prepirih, so lahko v miru uživali ob obredu v kapeli Svetega Jurija, kjer je mladoporočencema pot v zakon z glasbo tlakoval pevec, ter se na zabavi sladkali s torto iz limone in bezgovih cvetov, okrašeno s potonikami.