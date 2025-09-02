Čarobni dan povezal družine in prostovoljce (FOTO)

Zadnja avgustovska nedelja, ki je bila obenem tudi čisto zadnji dan letošnjih poletnih počitnic, je bila v Arboretumu Volčji potok v znamenju čarobnega dogodka, ki je združil različne slovenske Lions klube v dobrodelnosti za otroke – junake 3. nadstropja Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer se zdravijo otroci z rakom. Vstopili smo v mesec september, mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku, ki je še vedno najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, mlajših od 15 let.

Čarobni dan, ki so ga v arboretumu priredili člani Zveze slovenskih Lionsov, je bil izjemno pester in je ponudil program ustvarjalnih, športnih in jezikovnih delavnic za najmlajše in njihove spremljevalce, nastop plesnih in glasbenih skupin ter vožnjo z vlakcem.

Živahno je bilo po kotičkih pisanega arboretuma, najbolj pa so najmlajše in njihove starše pritegnile različne delavnice risanja, barvanja, poslikave obrazov in podobno. »Uživam, ko vidim te drobne ročice, kaj vse zmorejo in ustvarijo. Teh dogodkov se vedno udeležujem, saj sem tudi sama mamica hčerke, ki je bila junakinja 3. nadstropja, in vem, kaj pomeni takšna spodbuda tem malim borcem in borkam. Na srečo je naša junakinja dobila borbo in presrečna sem, da je ravno letos tudi ona postala mamica. In najbolj od vsega si želim, da bi bila vnukinja zdrava,« nam je zaupala Cvetka iz okolice Celja.

Dogodka se je udeležilo 30 klubov Lions in Leo. Članice klubov iz Portoroža in Gornje Radgone so otroke spodbujale k ustvarjalnosti in iz papirja izdelovale žerjave za mir v svetu, člani ptujskega kluba pa so pripravili Pehtin kotiček, v katerem so za prostovoljne prispevke ponujali razna suha zelišča, ognjičevo mazilo, marmelade in druge zdrave izdelke za uživanje ali nego.

Čarovnija presega zabavo

»Z ustvarjeno Lions deželo smo pokazali, kaj pomeni, ko se prostovoljci, klubi in obiskovalci povežemo v skupnem cilju, da pomagamo in malim junakom pričaramo nepozabne trenutke. Zato res hvala vsem, ki so z donacijami in podporo zaslužni za to, da je dogodek, čarobni dan lionsov, s katerim uradno začenjamo Zlati september – mesec ozaveščanja o otroškem raku, uspel. Obenem smo na tem dogodku predstavili del naših aktivnosti, ki jih v Sloveniji izvajamo že več kot 35 let. Naše poslanstvo je pomagati tistim, ki nas potrebujejo, in širiti zavedanje o pomembnih družbenih izzivih,« je poudaril guverner Zveze Lions klubov Slovenije Vlado Gobec.

Lions klub Ptuj Primus s Pehtinim kotičkom Foto: arhiv Lionsi

Letos bodo zbrani denar, 10 tisoč evrov, namenili prenovi igralnice na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer se zdravijo otroci z rakom. »Prenovljena igralnica in knjižnica bosta prostor, kjer bodo otroci našli kanček sprostitve in igre, kljub zahtevnemu zdravljenju. To je darilo nasmehov, ki jih v teh trenutkih najbolj potrebujejo,« je ob prevzemu čeka dejala predstavnica društva Junaki 3. nadstropja. »Lions dežela je dokaz, da lahko skupaj ustvarjamo čarovnijo, ki presega zabavo. Z njo povezujemo družine, prostovoljce in dobrodelnost,« pravi organizatorka in vodja projekta, ki opaža, da ljudje z veseljem stopijo skupaj, kadar gre za dober namen. Še zlasti, kadar gre za pomoč otrokom. Tokratni čarobni dan je navdušil in nikogar ni pustil ravnodušnega.

Dobrodušne članice Lions kluba Portorož Zarja Foto: arhiv Lionsi

Ček je iz rok Vlada Gobca, guvernerja Zveze Lions klubov, prevzela Urška Valenčič, ki se je v imenu staršev otrok z rakom zahvalila za podporo. Foto: arhiv Lionsi