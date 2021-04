Bratuškova nasmejala Janševega poslanca: Očitno sem čustvena (VIDEO)

»Odstotki vam delajo težave, a ne?« je na twitterjuzbodel poslanec največje vladne in parlamentarne stranke SDSNekdanja premierka in predsednica stranke SAB je namreč med sejo v državnem zboru, na kateri bodo določili najvišji obseg porabe državnega proračuna in preostalih javnih blagajn do leta 2024, ponovno govorila o 25.000-odstotnem znižanju pokojnin . »Očitno spet načrtujete napad na določene kategorije prebivalstva. Spet so vaša tarča upokojenci. Kot se je zgodilo leta 2012, ko ste več kot 25 tisoč upokojencem pokojnine znižali za 25.000 odstotkov,« je dejala Bratuškova ob predstavitvi stališča poslanske skupine SAB.Ferjan je k svojemu tvitu po zgledu, ki se je odzval na prvi lapsus Bratuškove o znižanju pokojnin, dodal emotikone, ki so nasmejani do solz. Ob Janševem odzivu pred slabima dvema tednoma je Bratuškova tedaj zapisala: »Žalostno dejstvo za razliko od lapsusa, ki se pač zgodi.«V nadaljevanju današnje seje pa je Bratuškova pojasnila, da se je seveda ponovno zmotila: »Očitno ko govorimo o upokojencih, sem zelo čutvena in se taka napaka naredi.«Kot smo že poročali, je v teh dneh za veliko razburjenja poskrbela informacija, da naj bi vlada za naslednje leto načrtovala 6,4-odstotno znižanje pokojnin (kar je še vedno precej manj od 25.000-odstotnega), kar pa so na ministrstvu za finance zanikali.