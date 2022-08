Brad Pitt se je vrnil na filmska platna (FOTO)

V teh vročih poletnih dneh prija ohladitev, in če ta vključuje pokovko, hladno pijačo in Brada Pitta v divji akcijski vožnji po sodobni Japonski, je odličen večer zagotovljen. Prav takšnega so preživeli obiskovalci Cineplexxove premiere filma Hiter kot strel, v katerem je Brad Pitt plačani morilec, ki hoče za vsako ceno mirno izpeljati nov posel, potem ko se jih je že čisto preveč izjalovilo.

Lovro Prešiček je pred začetkom premiere poskrbel za odlično vzdušje.

Simpatična Velenjčanka Kaya Solo in njen dobri prijatelj Jure Tršan Blond sta uživala v filmski akciji.

Toda zdi se, da ima usoda drugačne načrte, saj ga nova naloga pripelje v navzkrižje s smrtonosnimi nasprotniki z vseh koncev sveta – s povezanimi in hkrati nasprotujočimi si cilji – na najhitrejšem vlaku na svetu. Ne dvomimo, da so oboževalci akcijskih trilerjev, predvsem pa oboževalke lepega Brada v večeru, ki ga je pred začetkom filma popestril mladi igralec Lovro Prešiček, neizmerno uživali.