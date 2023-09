Bojan Cvjetićanin v tujini: poglejte, s kom se je srečal (FOTO)

Trenutno eden najbolj vročih slovenskih glasbenikov ta hip Joker Out osvaja srca in grla tudi v tujini. Te dni se fantje mudijo na razprodanih koncertih na severu Evrope. V petih zaporednih dneh bodo nastopili v Oslu, Stockholmu, Helsinkih in še dveh finskih mestih. Torej kar tri razprodane koncerte bodo imeli na Finskem, kar pa niti ni nenavadno. Skupina je v tej obmorski Nordijski državi namreč izredno priljubljena tudi zaradi dejstva, da od tam prihaja drugouvrščeni na letošnji Pesmi Evrovizije Käärijä, s katerim so naši glasbeniki letos stkali močne prijateljske vezi.

Simpatično srečanje s finskim predstavnikom letošnje Evrovizije. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Sinoči, ko so Joker Out nastopili v Helsinkih, tako ni bilo dvoma, da ne bi na odru videli še Käärijo s priljubljeno pesmijo Cha cha cha, ki je na letošnji Evroviziji zadela številne poslušalce. Srečanje Bojana Cvjetićanina in ostalih članov ekipe s finskim glasbenikom so posnele tudi kamere, ob posnetkih pa so Joker Out na instagramu napisali, da so se srečali »s familijo«. S tem so še enkrat potrdili, da so prijateljstvo v vsem tem času le še poglobili.

Padla sta si v objem. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

V preteklih mesecih pa so tudi Finci pokazali, da se je mogoče naučiti pregovorno težke slovenščine. Obiskovalci koncerta so pod močnimi vtisi zapisali, da še kar ne morejo verjeti, da je 700 ljudi, kolikor se je koncerta udeležilo, na ves glas pelo pesmi v slovenskem jeziku.