Bo država najemnine omejila navzgor? Odgovarja ministrstvo Luke Mesca

Na nas se je obrnila bralka, ki je zgrožena zaradi dogajanja na najemniškem trgu v Sloveniji. Ugotavlja, da so najemnine za nepremičnine izredno visoke in da je zaradi tega težko živeti dostojno življenje. Izpostavlja, da mnogim da grozi, da pristanejo na cesti. Poleg tega omenja še težko dostopna posojila, medtem ko pa so očitno tako visoke najemnine, s katerimi bi lahko pokrili obrok kredita, sposobni plačevati. Se bo na tem področju kaj spremenilo?

Referendumska blokada

Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki ga vodi Luka Mesec, smo vprašali, ali nameravajo poseči v najemniški trg, morebiti z omejevanjem najvišje najemnine ali kako drugače. »Skladno s koalicijsko pogodbo na MDDSZ v sodelovanju s pristojnimi ministrstvom MOP pripravljamo sklop ukrepov za izboljšanje položaja najemnikov v tržnem najemu. Najemniki so trenutno skupina prebivalstva, ki živijo v najslabših pogojih, so najbolj preobremenjeni s stanovanjskimi stroški in živijo v izjemno negotovih pogojih zaradi kratkoročnih najemnih pogodb. Ukrepe bomo lahko aktivno začeli izvajati ob reorganizaciji vlade, saj nam trenutna referendumska pobuda onemogoča delo na tem področju,« so nam odgovorili. Med ukrepi omenjajo:

vzpostavitev svetovalnice za najemnike, ki jih bo podpirala pri naslavljanju kršitev s strani najemodajalcev in jih bo izobraževala o pravicah,

okrepitev delovanja stanovanjske inšpekcije v smer bolj aktivnega nadzora nad najemnimi razmerij in različnimi oblikami kršitev,

prenovo zakonodaje, ki bo uvajala tako regulacijo najemnin, kakor določila minimalno dolžino najemne pogodbe; hkrati s prenovo tega dela zakonodaje pa bo potrebno preoblikovati tudi davčno zakonodajo, kakor tudi oblikovati nove mehanizme za hitrejše reševanje sporov med najemniki in najemodajalci in

aktivno bomo pristopili k pripravi zakonodaje za omejevanje turističnega oddajanja ter regulacijo in nadzor nad področjem.

Krepitev javnega najemnega fonda

Poleg zgoraj naštetih izpostavljajo, da MDDSZ kot ključen ukrep urejanja razmerij v tržnem najemu dojema tudi močno krepitev javnega najemnega fonda, ki bo prebivalcem omogočal dostop do javnih najemnih stanovanj z najemnino za nedoločen čas in po stroškovni najemnini: »Samo večanje ponudbe teh stanovanj bo manjšala pritisk na zasebni najemni trg, s tem ko bo prebivalcem ponudila primerno ter dostojno alternativo tako lastništvu, predvsem pa tržnemu najemu. To gradnjo bomo zagotovili z močnejšim javnim financiranjem gradnje, aktivacijo zemljiške politike in krepitve delovanja javnih stanovanjskih skladov. Zgodovinska izkušnja evropski stanovanjskih sistemov kaže, da so močne javne investicije v najemna stanovanja ključni ukrep za dvig kakovosti in dostopnosti bivanja ter za manjšanje stisk v tržnem najemu.«

Ko ne dobiš kredita, višjo najemnino pa lahko plačuješ

Kaj pa glede dostopnosti do kreditov za reševanje stanovanjskega problema: nekateri so namreč kreditno nesposobnosi, a sposobni plačevati najemnino, ki je včasih tudi višja od mesečne obveznosti za posojilo.

»Na MDDSZ nismo naklonjeni spodbujanju dodatnega zadolževanja prebivalstva za namene nakupa precenjenih stanovanj. Tuje študije jasno kažejo, da dvig zadolževanja prebivalstva (prek shem državne podpore, lajšanja dostopa do posojil z nižanjem samoudeležbe ali višanjem LTV…) ne prispeva k lažjemu dostopu do lastništva, ampak se običajno dviganje zadolževanja v pogojih pomanjkanja ponudbe stanovanj zgolj prelije v višanje cen,« opozarjajo. Dodajajo, da je spodbujanje zadolževanja izrazito regresiven ukrep, ki večje koristi prinaša višjim slojem, medtem ko so revnejši prebivalci še vedno odrezani od dostopa do lastništva zaradi dviga cen: »To kažejo tudi zadnjo podatki za Slovenijo, saj se je v zadnjih letih, ko so bile obrestne mere nizke, zadolževanje prebivalstva pa se je močno okrepilo, delež lastnikov v celotni populaciji znižal. Višje zadolževanje je tako prineslo rast cen, neenak dostop do stanovanj, padanje deleža lastnikov, hkrati pa tudi ni spodbudil izrazito povečane gradnje stanovanj.«

Na MMDSZ močno zagovarjajo gradnjo javnih najemnih stanovanj prek mreže javnih stanovanjskih skladov kot temeljno politiko, ki jo naj zasleduje država, kar je, tako sporočajo iz omenjenega ministrstva, nenazadnje zapisano tudi v koalicijski pogodbi. »Takšna gradnja, ki bi bila po zgledu Avstrije močno podprta z javnimi finančnimi viri, mora postati temelj stanovanjske politike in bo ob zglednem vodenju pomembno vplivala tudi na razmere na trgu,« še dodajajo.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.