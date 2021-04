Blizu meje s Slovenijo potrdili različico virusa, ki skrbi ves svet

Indijska različica virusa Dvojno mutirano različico novega koronavirusa iz Indije B.1.617 so potrdili že v več evropskih državah.



Indijska različica virusa predstavlja dve mutacij proteina konice ovojnice virusa (E484Q in E484), ki omogoča virusu, da vstopi v celico in jo okuži. Virus se lahko hitro razširi po telesu, če se izmuzne protitelesom imunskega sistema ali protitelesom, razvitih po cepljenju, ali pa če jih morda telo sploh nima. To bi lahko pomenilo, da tisti, ki so preboleli covid 19 ali so bili cepljeni proti covidu 19 ne bi bili toliko odporni proti novi različici virusa. O tej dvojni mutaciji so sprva poročali indijski znanstveniki že konec lanskega leta.



Prav ta dvojno mutirana različica naj bi bila kriva za strašljive številke, ki zadnje dni prihajajo iz Indije, ki tako podira črne rekorde; dnevno potrdijo okoli 350 tisoč novih okužb, umira pa po več kot 2500 ljudi na dan.



Svetovna zdravstvena organizacija je posvarila pred prenagljenim sklepanjem glede nove različice novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Indiji. Doslej je ni uvrstila med skrb vzbujajoče.

Oblast na severu Italije so sporočile, da so potrdili dva primera indijske različice nove koronavirusa. Okužbo so potrdili pri očetu in hčeri, ki sta se vrnila iz Indije. »Danes imamo v Bassanu prva bolnika, dva Indijca,« je sporočil predsednik dežele Benečije. Trenutno sta v domači izolaciji. Že pred tem so prejšnji mesec potrdili indijsko različico v Toskani. Italijanska vlada pa je v nedeljo preventivno prepovedala prihode v državo za vse, ki so bili v preteklih 14 dnevih v Indiji.Indija je ena najbolj prizadetih držav v pandemiji covida 19, kjer so ob pojavu nove različice sars-cov-2 bolnišnice na robu svojih zmogljivosti.