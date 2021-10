Blaži stres, krepi odpornost

Aromaterapijo izvajamo v vsakodnevnem življenju, ne da bi se tega sploh zavedali. Številni vonji so vse okoli nas, bodisi so to dišeče svečke ali palčke, ki jih prižgemo doma, eterična olja so tudi v parfumih, ki jih uporabljamo, vsebujejo jih sredstva za higieno in nego. Največkrat je to vonj sivke, ki jo uporabimo v kopeli, da nas bo pomirila, ali vonj pomaranče, ki je v milu in ki telo poživlja. Vse to je aromaterapija z blagodejnimi učinki, ki nam pomagajo do dobrega počutja in zdravja, uporabljamo pa jo lahko preventivno, torej se zavedamo, da moramo za svoje telo in zase poskrbeti, preden bomo zboleli. Eterična olja so znana po odličnem protimikrobnem delovanju ter regeneraciji kože. Aromaterapijo lahko uporabimo tudi v klinične namene, eterična olja so lahko v pomoč pri zdravljenju nekaterih bolezni, saj skozi kožo pridejo v telo in lahko vplivajo na organe in telesne sisteme.

Lahko jih uporabljamo v izparilnikih, nekatera lahko nanašamo na kožo. FOTO: Getty Images

Pri nas je aromaterapija ena od oblik alternativne medicine, uradna medicina je ne priznava. V nekaterih drugih državah je drugače. Na Hrvaškem, denimo, eterična olja uporabljajo tudi pri urogenitalnih infekcijah, v Franciji pa nekatera dobite na recept, čeprav učinki aromaterapije na zdravljenje bolezni niso znanstveno dokazani, ji priznavajo pozitivni vpliv na človekovo počutje: Francozi jo uporabljajo predvsem za pomoč pri različnih bolečinah, prebavnih motnjah, težavah s spanjem in anksioznosti.

Učinki aromaterapije so v vsakodnevnem življenju različni. Z naravnimi eteričnimi olji si lahko pomagamo pri delu, na primer za spodbujanje kreativnosti, koncentracije in dobrega razpoloženja. Lahko si naredimo lastne parfume in naravno kozmetiko, lahko izkoriščamo afrodizične lastnosti eteričnih olj ali pa se z njihovo pomočjo znebimo stresa.

Vonj izberimo glede na počutje

Francozi aromaterapijo uporabljajo kot pomoč pri različnih bolečinah, prebavnih motnjah, težavah s spanjem in anksioznosti. FOTO: Getty Images

Poznamo redka, bistra in nemastna eterična olja, nekatera so obarvana, druga gosta. Tudi postopki pridobivanja se razlikujejo, eterično olje iz agrumov pridobijo s prostim stiskanjem, jasminovo pa s topili. Skupno jim je, da se topijo le v alkoholu in maščobnem olju, na primer mandljevem, sončničnem, v vodi pa ne, od česar je odvisen način njihove uporabe. So zelo hlapljiva, na zraku hitro izginejo, zato jih je treba primerno hraniti, najbolje v tesno zaprtih in temnih stekleničkah. Ker so zelo koncentrirana, jih moramo pred uporabo precej razredčiti, saj ima lahko preveč nekega vonja naenkrat ravno nasprotni učinek od želenega –​ namesto da bi nas pomirila, lahko denimo dobimo močan glavobol. Previdnost z uporabo ni odveč. Najbolje bo, da se o uporabi in delovanju posameznega eteričnega olja dobro seznanimo in poučimo, da bomo lahko v pozitivnih učinkih, ki nam jih daje aromaterapija, resnično uživali in s tem pripomogli k boljšemu zdravju. Pomembno je le, da izberemo vonj glede na svoje trenutno razpoloženje in odvisno od tega, kaj potrebujemo: naj bo to umirjenost, moč, radost, optimizem, potrpljenje ali vitalnost.