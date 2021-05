Avtobus zadel kolesarko, ni se dobro končalo

Malo pred 7. uro je v Murski Soboti voznik avtobusa povzročil prometno nesrečo, ko je na prehodu za pešce in kolesarje pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je vozila po levi kolesarski stezi ter jo pri tem zadel. Na avtobusu ni bilo potnikov.



Kolesarka se je v nesreči hudo poškodovala.



Po vseh zbranih obvestil bodo voznika avtobusa kazensko ovadili, kolesarka pa bo prejela plačilni nalog zaradi vožnje po napačni strani.



Na območju policijske uprave Murska Sobota je bilo v obdobju od leta 2015 do 2020 v prometnih nesrečah udeleženih 434 kolesarjev, pri tem so trije umrli, 81 pa jih je bilo hudo poškodovanih. V tem obdobju je bilo skupaj v prometnih nesrečah 8.214 udeležencev, pri tem jih je 26 umrlo in bilo 287 hudo telesno poškodovanih. Tako je delež udeleženih kolesarjev 5,3 odstotka v vseh prometnih nesrečah na območju Pomurja. Bolj skrb vzbujajoč je podatek, da je delež mrtvih kolesarjev v prometnih nesrečah 11,5 odstotka od vseh mrtvih in da je delež hudo telesno poškodovanih kolesarjev 28 odstotkov od vseh hudo telesno poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah.



V letošnjem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 368 oseb, od tega 21 kolesarjev, od katerih se je eden hudo poškodoval.

