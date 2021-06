Astrologinja Lenka: Zakaj se ljudje tako bojijo mrka

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Da, danes je dan, o katerem smo govorili dneve, in to je mrk Sonca ali mrk na 19. stopnji znamenja Dvojčka. Pred dvema tednoma smo imeli Lunin mrk, do konca leta pa bomo imeli še dva. Letno jih imamo štiri do šest.Kaj mrk od nas zahteva, zakaj se ljudje tako bojijo, kaj bo prinesel? No, preprosto to, kar ima vsakdo v svojem horoskopu in tisto, kar se aktivira. Če je sam planet ali točka v horoskopu pozitivno nastavljen, se bo zdaj aktiviral z veliko hitrostjo, kar je prineslo to, da je človeka nepričakovano hitro pripeljalo do tega, da kupi nekaj velikega, dobi partnerja, da potuje ... Ampak le, če je človek sam pripravljen sprejeti vse te novosti in jih dokončati »pogumno« in iskreno. Bistvo je v tem, da se ne boji ničesar, da ne dvomi, da niti za trenutek ne pomisli, da nekaj ne bo šlo tako, kot želi njegova Duša.Pri drugih, če je ta točka ali planet že slabo postavljen v njegov horoskop in je človek ves v slabem pričakovanju ali samo negativno razmišlja, je logično, da se bo nanj skliceval in potem rekel, da se mu dogajajo le slabe stvari.Toda vsak mrk osvetli del nas, ki je »zrel«, da ga pogledamo in dokončamo. Odvisno je samo od tega, kako jo sprejmemo in se nanjo odzovemo.Ta mrk je v dvojčkih, ki so sami po sebi zelo prilagodljivi, intelektualni, komunikativni, non-stop v nekem gibanju in dogajanju, zato zagotovo niti ne bodo opazili, da se nekaj dogaja. A vseeno bodo vsi, ki imajo v horoskopu nekaj na 19. stopnji, začutili različne dogodke.Še posebej, ker zdaj ni le mrk, temveč tudi njegov dispozitor Merkur retrograden in v povezavi z njim. No, morda je najpomembnejše od vsega, da se ponovno preučimo, da v tišini slišimo, kaj želimo, kaj pričakujemo najprej od sebe, nato pa še od drugih. Trenutek je, da smo popolnoma iskreni in odprti do sebe. Ker sta Merkur in celoten mrk v kvadratu z Neptunom iz znamenja Rib. Vse tiste laži, prevare, ogovarjanja, spletke prihajajo na dan, na vse to nismo pozorni. Bodimo v tišini v miru s seboj in samo poslušajte svoje telo, dalo nam bo najbolj iskrene odgovore in tega se držimo. Naj vse drugo mine. Energija Marsa je danes zelo šibka, napeta, živčna, ravno zato, ker je v svojem kaosu in brez pravega t. j. popačena energija.Naredimo si načrt za dokončanje nekaterih starih stvari, ki se vlečejo že leta, spoštujmo vse to.Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je v trigonu z Venero, kaj so čiste vode, čustva, vera, predaja, uresničitev vseh njegovih želja in ciljev. Treba jih je le poklicati, tam so, toda če hočemo in lahko, in to so tako preproste, spontane in najlepše besede, ki so jih kdaj spregovorili; PROSIM, OPROSTI, HVALA, LJUBIM TE.