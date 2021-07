Astrologinja Lenka: Z nečim se bo morala sprijazniti, odnehati in spremeniti svoj odnos

ss

Luna hiti skozi znamenje Leva, da Veneri in Marsu posreduje čudovita sporočila, poskuša jih združiti in na ta način združiti ter celotnemu svetu pokazati njihovo ljubezen. Toda še preden jih doseže, je tu Uran, ki ga naredi kvadrat, mu prinese različne napetosti in šokantne stvari, kot da bi mu rekel, naj se ne vmešava. Ni mu treba biti posrednik, naj oni odločajo o vsem. Toda z nečim se bo morala sprijazniti, odnehati in spremeniti svoj odnos, čeprav ji to v Levu ni všeč.Po več kot dveh mesecih, ko je Merkur živel v znamenju Dvojčkov, kjer je tudi njegov dom in se počuti najbolje, bo 27. julija prestopil v znamenje Raka, kjer ostaja le dva tedna. Tu je poudarek na čustvih, vse, o čemer se pogovarja, se mora dotakniti duše in srca. Po eni strani je dobro biti drugačen od tistega, kar si želimo, po drugi strani pa lahko gre preobčutljivost, kar vodi do nekaterih težav. V mnogih stvareh nismo objektivni, včasih pa se porajajo preobčutljivost, živčnost in celo sram, če se pojavimo pred drugimi in izrazimo svoje mnenje.Že okoli 15.00 je v natančnem trigonu z retro Jupitrom iz znamenja Ribe. Treba je izprašati svojo intuicijo, uporabiti vizualizacijo in spoznati sebe. Idealno je tudi, da se odločite za počitnice ali izlete, da se dogovorite z nekaterimi ljudmi, s katerimi to v zadnjem mesecu ni bilo mogoče, da popravite vse in da vse poteka spontano in po vaših željah. To je temelj za optimizem, srečo in vero v boljši jutri.Preživite dan z najdražjimi, z vsemi, s katerimi želite popraviti odnos. Beseda ima optimistično težo in lepoto.