Astrologinja Lenka: Prijeten pogovor, še boljši dogovor

Luna se počasi premika proti koncu Tehtnice in se pripravlja na ščip, ki bo jutri, 27. 4. A dan obarvajo tudi druga čudovita sporočila Merkurja in Venere, ki sta objeta v znamenju Bika. Možen je dogovor glede materialnih in finančnih zadev in o tem, kako nekatere stvari nadomestiti z novimi. Osvobojenost od kvadrata s Saturnom jim omogoča, da si zamislijo uresničljive načrte.Vse to podpira Luna iz Tehtnice, ki z Jupitrom dela trigon. Ali bo takšen ostal zaradi kvadrata s Plutonom ali hoče, da se vse povsem preobrazi? Možnih je nekaj čustvenih strahov in težav, vendar brez panike. Želi se razbremeniti in zavreči vse, kar je odveč, kar zavzema prostor novemu in novim energijam. Mars je šele na začetku znamenja Raka, vse se prepleta z močnimi čustvi in spomini, zaradi česar se lahko odzovemo nenadzorovano. Najboljše je, da smo naslednji mesec in pol mirni, brez zapletanja v vroče razprave, kar bi lahko vzbudilo naša najnižja nezavedna dejanja.Okoli 18.19 Luna preide v znamenje Škorpijona. Čeprav to ni najboljše mesto zanj zaradi strahov, ki jih nosi v sebi, bi se moral obrniti in ozavestiti izkušnjo, da najde moč za izboljšavo. Tako se pripravljamo na jutri, ko je polna Luna na 7. stopnji znamenja Škorpijona, ki osvetli in razkrije vse naše najgloblje spomine, zlasti v partnerskih odnosih. Bolj ko smo v tišini in s sabo, več stvari moramo pustiti iz svojih spominov.