Astrologinja Lenka: Pozor, lahko vas zanese, ne pretiravajte

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Luna je še vedno v znamenju Ovna. Čeprav se nam zdi, da lahko kaj hitro in učinkovito končamo, nam zmanjka energije ali pa stvar še ni popolnoma zrela. Luna bo s Saturnom od zgodnjega jutra naredila sekstil in dobro bi bilo, če danes samo načrtujete in se pripravite. Ker je dispozitor Lune Mars na zadnji stopnji znaka Leva, vas lahko odnesejo pretirane želje. Naj se torej vse zbere v vas in šele jutri naredite, kar ste načrtovali za danes. Ker je Mars tudi v opoziciji z Jupitrom iz znaka Vodnarja, vas lahko zlahka vleče v preveč pričakovanj in načrtov ter vlaganja finančnih sredstev, zato ne pretiravajte.Pozno zvečer okoli 22.30 Mars preide v zemeljsko, racionalno in pametno znamenje Device in bo v tem znamenju ostal do 14. septembra. Najpomembnejše pri tem je pokazati ročne spretnosti in delo na vseh področjih življenja. Zato se tu rodijo mojstri svoje obrti, ki ne spregledajo niti ene podrobnosti, vse vidijo in vse postavijo v pravo stanje. Lepo je biti tudi v službi drugih, pomagati pri različnih stvareh. Izogibajte se kritiziranju drugih, tudi če menite, da niso tako predani stvarem. Uvedite zdrav ritual dnevnega reda v svoje življenje s prehrano, vadbo in delom. Tisti, ki si ne znajo privoščiti počitka, naj pazijo, da pri svojem delu ne izgorijo, ker je znak Device povezan z našo fiziologijo in zdravjem. Pazite zlasti na želodčne in prebavne težave.Danes je četrtek, Jupitrov dan, in spet je v znamenju Vodnarja. Spet se je vrnil v najbolj humano in družabno znamenje. Vse sposobnosti, vizije in znanje zna prenašati na druge, jih povezati v mrežo, jih subtilno in nežno povezati, jih opolnomočiti z vero vase in v druge, saj je vse najlažje doseči, ko smo povezani drug z drugim.