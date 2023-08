Astrologinja Lenka: Potrebujete mir, ne dovolite, da vas kdo izziva

Dan je dovzeten za vse negativne energije. Potrebujete mir in ne dovolite, da vas kdo izziva.

Mars je v devici, če nič drugega se bo telo začelo odzivati ​​po svoje, to pa gre na račun zdravja želodca.

Šele zvečer bo naredila sekstil z Uranom iz znamenja bika. In ta položaj jo podpira, ne glede na to, kako zaspana je Luna v tem znamenju, ga bo vseeno malo pretresla in ji dala kakšno idejo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

V tem položaju človek ne more biti nedejaven, ampak je treba nekaj načrtovati ali celo narediti. Tukaj vse izhaja iz tvoje vizije, ki se odpira marsičemu lepemu. Kajti Uran jo ne podpira le pri številnih novih spremembah, ampak je tudi v znamenju, kjer je Luna najboljša.

In danes je petek, Venerin dan, Luna pa je retrogradna v levu in še vedno sama v svojih čustvih.

Po eni strani oživlja vse prevare, izdaje in laži, po drugi strani pa vse zlorabe in blokade, ki jih je imela.

V tako težki situaciji se ni lahko odločiti, a zato ima čas do 4. septembra oziroma 5. oktobra, da o vsem premisli in se pravilno odloči.

V tem obdobju se lahko pogovarjate o kakšnih težavah v samem odnosu, kako kaj popraviti ali enostavno narediti konec trenutnemu skupnemu življenju.

Če ima nekdo v tem obdobju staro ljubezen, neko karmično zvezo, potem jo je lepo obnoviti, le pod pogojem, da ste srečni in zadovoljni v vezi.

Če bo v tem obdobju prišlo do prekinitve neiskrenih odnosov, bo prišlo tudi do tega. Odvisno je, kakšno Venero gojite v svojem življenju. In včasih zahteva tako malo.

Zato uživajte danes z mano v mojem najlepšem dnevu.