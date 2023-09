Astrologinja Lenka: Malo se ustavite, globlje razmislite o vsem

Luna je pri koncu znaka Škorpijona, a preden ga zapusti, bo naredila lep trigon z Rx Neptunom v Ribah. Čeprav je Luna še vedno v slabem stanju, kjer jo čustva vlečejo v neko razčiščevanje, v spomine na preteklost, ji zdaj Neptun vliva vero, da se lahko počasi reši iz vsega. Da pomisli, da obstaja nekaj boljšega, da jo potegne v prihodnost, skozi razne vizualizacije. Popoldne, ko je v sekstilu z Rx Plutonom, ji to daje možnost, da na najlažji način sprosti vse, kar jo tišči, boli duša, občutke, ki jo bremenijo. Vse, kar ne daje rasti, človeku ne omogoča, da bi šel z užitkom in s srečo.

Okrog 16. ure preide Luna v znamenje Strelca in to mračno in težko energijo dokončno spremeni v nekaj bolj vedrega, sproščenega, radostnega. A ne za dolgo, saj bo takoj povzročil kvadrat Rx Saturnom v Ribah. Ne glede na to, koliko to opominja Dušo, da ne sme takoj planiti in biti tako hiperaktivna, da se malo ustavi, globlje razmisli o vsem, da ne živi samo v svojih mislih in v svoji glavi. Ker želi prevzeti tudi odgovornost, na kar Strelec včasih pozabi, ker ga vleče nekaj navdušujočega. On je bolj v svojih mislih, v svojih vizijah in v svojih načrtih, kako narediti čim boljše in lepše, Saturn pa išče dokaze, ali je bilo res storjeno. Duše ne bo preveč obremenjevalo, lahko pa jo za nekaj ur ustavi pri hitenju.

Sonce v Devici je v lepem trigonu z Rx Plutonom v Kozorogu. Ena velika notranja moč, da človek zmore vse kar hoče tako pogumno in neustrašno, da gre z lahkoto in vse doseže. Obstajajo tudi različne vrste pomoči od osebe, ki imajo na kakršenkoli način ugled, položaj, moč, svoje mesto v družbi. Sonce je samodejno na padu stopinje Venere, zato vas lahko ozavesti o kakšni težki stvari ali celo pomaga človeku najti izgubljeno ljubezen, se izvleči iz kakšnih težkih situacij. Ker bo vse osvetlilo in razkrilo resnico, ki je morda prej ni bilo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in počasi prihaja iz svoje sence. Je doma, ve, kaj hoče in želi, zato počasi uresničuje vse, o čemer je razmišljal, ko je bil retrograden. To je zelo zdrav razum, razum, ki vse preveri, a se tudi ne zmoti.