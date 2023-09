Astrologinja Lenka: Danes je nedelja, dan Sonca

Luna je v znamenju kozoroga, še včeraj, ko je bila enodnevica, je napovedala, da se bo začela jesen, da se bo dan začel zmanjševati. In kaj je največja skrb Kozoroga, to je, kako zbrati čim več različnih virov, od hrane, pijače, ozimnice, da bi lažje prebrodili zimsko sezono.

Že od jutra bo v trigonu z Rx Uranom iz znamenja Bika, zato ga ta zemeljski trigon opominja, da pohiti, da sprejme vse novo. Spremeniti marsikaj zastarelega, pa tudi nekatera čustva, ki so bila v Duši dolgo shranjena, da se sprostijo. Ker je tu še Rx Neptun, ki ga sekstil podpira, da še bolje vidi, kaj je tisti njegov presežek, ki mu povzroča težave. Daje mu tudi prepričanje, da vse, kar počne, počne zase, za boljši občutek.

Šele zvečer bo prišla v Plutonov objem, oh, le takrat, če ni vsega očistila, pustila, zamenjala, bo to storil tako, da jo bo prisilil, da naroči ali sam očisti čez tisto, kar bi rada obdržala in kaj izpustiti. In to je običajno boleče, saj odvrže tisto, česar se je človek do sedaj močno držal, močno držal in ne izpusti.

Danes je Merkur prišel na 13. stopinjo, v svoj dom in svojo največjo eksaltacijo. Kaj je tisto, česar se mora z logiko in zdravo pametjo spomniti in se odločiti za nekaj zelo dobrega, kar bo vplivalo na celotno človeštvo. Pa naj bo to v medicini, farmaciji, vojski, vseh teh storitvenih dejavnostih. Tu je razlog največji.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je pravkar prestopilo v znamenje tehtnice. Opomniti jih, da se morajo veliko bolj obrniti vase, razmisliti, na kaj morajo biti pozorni, sebe postaviti v ospredje. Ni dovolj samo ugajati drugim zaradi zgolj miru in prijetnega dialoga, ob tem pa pokati od živčnosti in nezadovoljstva. Ko je človek notranje zadovoljen, je zelo navdihujoč in ustvarjalen, tehtnica pa je nezmotljiva v vseh oblikah lepote. Takrat bodo dosegli še več, delali še bolje, bodo še bolj srečni in zadovoljni. In s tem bodo njeni partnerski odnosi bolj razumevajoči, ljubeči in lepši.