Astrologinja Lenka: Danes bodimo srečni

FOTO: Lenka Stanić

Luna nadaljuje pot v znamenju Strelca in je vsa vesela. Vstopa v sekstil z retrogradnim Merkurjem. Je na ravni največje intuicije, domišljije in vizualizacije. Zdaj je Merkur retrograden. Katere informacije so tajne, kakšni načrti so pripravljeni? Jih bodo kdaj odkrili? Ali gre vse za prijatelje in kolektiv? Podpira ga Mesec, da vse to počne z lahkoto.Primerno se je vrniti k stvarem, ki jih še nismo dokončali, in obnoviti nekaj prijateljskih odnosov, pri čemer sploh ni pomembno, zakaj se je komunikacija pred tem ustavila. Zdaj je trenutek, da odkrijemo kaj lepega in to zadržimo zase. Luna nato nadaljuje v prostem teku, kar ni najboljše za noben začetek, razen za dokončanje že obstoječih stvari ali preprosto dan zase.Venera iz znamenja Vodnarja in v kvadratu je s svojim dispozitorjem Uranom že storila, kar je želela. Morda so nekateri začeli ljubezensko zvezo, ker je preskočila tako velika iskra, toda čez čas bodo spoznali, da so si preveč različni in da ne pripadajo drug drugemu.Venera bo morda uspelo razumeti, kaj ji preprečuje, da bi živela odkrito. Ko je svobodna in nevezana, daje največ od sebe in takrat najbolj ljubi. Če je pripravljena sprejeti drugačno sebe, jo bodo sprejeli tudi drugi. A počasi gre v kvadrat tudi z Marsom, kjer odnosi niso rešeni na najboljši možni način, še posebej ne v partnerskem odnosu, v katerem bo treba veliko dokazovati in iskati resnico.Saturn je že prešel na 6. stopnjo znamenja Vodnarja in se počasi in potrpežljivo približuje Uranu iz znamenja Bika. Prihajata iz istega znamenja in hiše ter sta različnih značajev. Situacija postopoma postaja napeta in stresna. Medtem ko delata natančen kvadrat, ko se jim bodo priklonili drugi planeti, vsak z enim ravnilom. In potem nastane kaos ...Danes bodimo srečni in veseli, podarimo majhno darilo, rožico ali pa kako drugače izkažimo spoštovanje osebi, ki jo še posebej cenimo.