Astrologinja Lenka: Danes preživimo čim več časa na sprehodu ali vrtu

Luna je v sredini znamenja Device, osredotočena na svoje skromno delo in pomoč drugim. Lahko se pojavijo različna razočaranja – človek bi se lahko zaradi vsega, kar je naredil, počutil necenjenega in nespoštovanega. Nevarnost prevelikega razdajanja je, da bi dobila alergijo ali da bi ji padla imunost, zato počasi nabira energijo. Vendar pa duša najde način, da se reši te neprijetne situacije. Tu je Pluton, ki zna vedno okrepiti in dodati nekaj energije, da si počasi opomore in nadaljuje svojo pot.

Po 8. uri bosta Mars in Merkur tekmovala, kdo bo prvi zamenjal trenutno znamenje in prestopil v naslednje. Mars je iz znamenja Ovna, kjer je svojo energijo trošil za vse potrebno in nepotrebno. V njem je bila samo potreba po dejanjih, po gibanju, brez počitka. V znamenju Bika je popolnoma drugačna energija. To je ženstveno, pasivno znamenje, ki je zelo fiksno, trmasto in počasno. Mars bo tu užival vse prednosti hrane, pijače in počitka. Je kot pravi hedonist, nič se mu ne mudi, samo da ne pretirava. Takrat se pojavi tista prava bikovska energija, ki zna uporabiti silo in vse izpeljati do konca. Do 20. avgusta bo njegova energija usmerjena predvsem v pridobivanje materialnih in finančnih sredstev. Najpomembnejše zanj je, da sta denarnica in hladilnik polna.

In Merkur, ki se je naveličal raznih zgodb in potovanj, se je, kot kaže, želel malo umiriti v krogu svoje družine. Tukaj je zelo čustven in občutljiv, saj se vsaka beseda dotakne njegove duše, njegovega srca. Težko loči, kaj so čustva in kaj razum. Tako se mu vse to pomeša in ta čustvena reakcija mu prinese tremo, zato se težko odloči iti ven pred množico ljudi. V Raku bo ostal do 19. julija, da s svojimi najdražjimi naredi nekaj načrtov in se odpravi naprej. Navsezadnje je to Merkur, ki ne more biti tiho ne počasen.

Danes je torek, Marsov dan, in gre z novim znamenjem, z novo energijo. Tu ima potrebo po uživanju v naravi, stiku z naravo, predvsem pa dotikanju ali delu z zemljo. Danes preživimo čim več časa na sprehodu ali vrtu.