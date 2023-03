Arhitekturni izziv: Bivanje na vrtu

Bralec se je z družino vselil v novo montažno hišo, ki je zrasla na temeljih podrte hiše iz šestdesetih let. Na severni strani parcele je dostopna cesta, teren pa se diagonalno spušča proti jugu. Višinska uskladitev pritličja s cesto je vodila do tega, da je hiša na južni strani dvignjena nad teren. V tem delu je dnevni prostor, iz katerega bi radi imeli izhod na teraso in naprej na vrt. Ob robu parcele stoji stara lopa, ki jo želijo ohraniti. Razgled je čudovit, saj se odpira proti kmetijskim površinam. Bralec je razmišljal, da bi izdelal teraso z nadstreškom vzdolž celotne južne stranice, višinsko razliko pa premostil s širokimi stopnicami. Imeli bi tudi vrtno kuhinjo, za katero sta na hiši pripravljena izpusta vode in elektrike.

