Alen Bajc: pokesal se je in namočil kavaški klan

Medtem ko na ljubljanskem okrožnem sodišču še vedno čakajo na dan, ko se bo o krivdi glede sodelovanja v slovenski izpostavi kavaškega klana, združbe, ki naj bi na veliko služila s preprodajo droge, izrekel domnevni vodja Klemen Kadivec, se je že zgodilo prvo in zaenkrat edino priznanje krivde. V zameno za pogojno zaporno kazen se je včeraj za to odločil Alen Bajc.

Alen Bajc je bil na včerajšnjem naroku precej nemiren. Foto: Dejan Javornik

Slednji je bil po prepričanju tožilstva član celice, ki naj bi jo vodila Kadivec in Filip Vrzić. V obdobju od neugotovljenega dne v letu 2019 dalje naj bi igral vlogo kurirja oziroma po navodilih vodij in nadrejenih prek aplikacije sky, ki jo uporabljajo organizirane kriminalne združbe, izvajal prevzem, prenašanje oziroma oddajo prepovedane droge ali denarja, ki je povezan s temi kaznivimi dejanji. »Najmanjša protipravna premoženjska korist, ki si jo je pridobil, znaša 1900 evrov,« je navedeno v obtožnici Specializiranega državnega tožilstva. V sporazumu o priznanju krivde, ki ga je obtoženi Bajc 12. oktobra lani sklenil s tožilstvom, je tako določena pogojna zaporna kazen v višini treh let zapora s preizkusno dobo treh let. Tožilec Jože Levašič je že včeraj napovedal, da bo zahteval tudi povrnitev 1900 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše je včeraj obtoženemu 33-letnemu Bajcu z Obale, ki je imel na skyu vzdevek Fast and big oziroma v slovenskem prevodu Hiter in velik, sporočil, da se bo o tem, ali omenjeni sporazum sprejme ali ne, odločil šele po tem, ko se bodo prav vsi obtoženi izrekli o krivdi in ko bo proučil »na stotine strani zahtev za izločitev dokazov«, ki so jih že podali zagovorniki obtoženih. Poudaril je, da bi bila trenutna odločitev glede sporazuma tako preuranjena.

V strahu za življenje

Tokratni predobravnavni narok je potekal nekoliko drugače; obtoženega Bajca ni bilo v dvorani, ampak smo ga lahko gledali na televizijskem zaslonu. Krivdo je priznal prek videokonference, saj ima v tem postopku status zaščitene priče, in zato sta bila uvedena še dva zaščitna ukrepa: sedeti je moral pred posebno pregradno steno, kar pomeni, da niti njegovega obraza ni bilo mogoče videti, da ga res nihče ne bi prepoznal, pa so mu še popačili glas. Edino, kar smo lahko med narokom opazili, je to, da se je na stolu vseskozi premikal, kot bi bil živčen. To bi bilo lahko, glede na to, da naj bi mu v preteklosti grozili, povsem razumljivo.

Klemen Kadivec se je moral z okrepljenim spremstvom vrniti v pripor. Foto: Dejan Javornik

Bil je namreč eden od treh skesancev, ki je policistom razložil podrobnosti delovanja slovenskega dela kavaškega klana. Kmalu zatem je bil, kot je Bajc razlagal v preiskavi, deležen groženj s smrtjo, pa ne samo on, tudi njegova partnerica in prijatelji. Prisilili naj bi ga, da je moral na policiji spremeniti izjavo oziroma da naj bi odšel do odvetnika, pri katerem je sestavil ovadbo zoper nekatere preiskovalce Nacionalnega preiskovalne urada (NPU), češ da naj bi ga ti prisilili, da je obremenil več članov kavaškega klana. Na zaslišanju pred preiskovalno sodnico je kasneje obrnil ploščo in zatrdil, da se je sam odločil za sodelovanje z NPU, in sicer po tistem, ko so ga skupaj z drugimi maja predlani aretirali. Na predlog tožilstva je nato dobil status zaščitene priče.

Informacije uhajale z NPU

Iz obtožnice izhaja, da je Bajc v dneh okoli 24. decembra 2019 prevzel 16.850 in 6850 evrov – prvo vsoto za plačilo delovanja aplikacije sky Kadivčevemu bratu Blažu, ki je eden od obtoženih v tej zadevi, drugo pa za obtoženega Drejca Kovača. Slabih sedem tisočakov naj bi slednji dobil pri begu zaradi ugrabitve in umora Danijela Božića. Na sodišču je Bajc maja 2021 razlagal, da so bili člani hudodelske združbe od neugotovljene osebe, zaposlene na NPU, opozorjeni, da jih preiskujejo kriminalisti. Iz njegovega takratnega zaslišanja, kot je še navedeno v obtožnici, pa da še izhaja, da je Bajca prav Blaž Kadivec, ki naj bi bil v združbi glavni računovodja, na začetku aprila 2021 obvestil o načrtovanih hišnih preiskavah. Ter da ga je nagovarjal, naj se za določen čas umakne in preseli v Bosno ali na Kosovo, dokler ne bo jasen razplet.

Močno zastražen Klemen Kadivec bi se lahko o krivdi izrekel v sredo, a se to ni zgodilo, saj je njegov zagovornik le nekaj minut pred začetkom naroka sodišču sporočil, da je zbolel. Do zob oboroženi policijski specialci so ga takrat že pripeljali pred stavbo ljubljanskega okrožnega sodišča na Gospodarskem razstavišču, zato jim ni preostalo drugega, kot da so se obrnili in vrnili v ljubljanski pripor. Sodnik Tomaž Bromše je narok prestavil na torek, 10. januarja.

Spomnimo, da naj bi hudodelska združba na območju Slovenije, Španije, Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Italije in drugih držav vsaj od decembra 2018 od dobaviteljev v tujini kupila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetamina v obliki baze, najmanj deset kilogramov heroina, najmanj 96 kilogramov hašiša in druge prepovedane droge. Mamila, s katerimi naj bi zaslužili najmanj 1,3 milijona evrov, so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jih prodajali preprodajalcem. Od sprva 64 osumljenih se jih je v obtožnici znašlo 22 (štirje so trenutno v tujih zaporih), dva, ki ju zaradi tega v obtožbi ni, a naj bi bila ravno tako člana klana, pa sta na begu.