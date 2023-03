Aleksander bo čaral v gledališču, pripravlja se na senzacijo na odru (FOTO)

Magic Aleksander je umetniško ime Aleksandra Štucla, nadarjenega in mednarodno nagrajenega čarodeja, ki je svojo umetniško pot začel pri rosnih letih. Vadil je tudi po štirinajst ur na dan in polnih sedemnajst let nastopal pred najrazličnejšim občinstvom.

Priljubljen je na platformi youtube, kjer ima že milijon in pol ogledov, k njegovim uspehom pa lahko štejemo tudi uvrstitev v polfinale oddaje Slovenija ima talent. Kot prvega in edinega slovenskega čarodeja so ga opazili na britanski televiziji BBC 1, ki ga predvaja v čarovniški oddaji, ki jo spremlja več kot deset milijonov gledalcev. Nekaj milijonov hrvaških gledalcev pa ga je spremljalo v oddaji, v kateri je izvedel pravo senzacijo in osupnil občinstvo.

Mladi čarodej je v dolgoletni karieri snemal s številnimi domačimi in tujimi znanimi obrazi, med katerimi so bili tudi Borut Pahor, Severina, Jan Plestenjak, Urška Žolnir, Filip Flisar, Goran Dragić, Vid Valič, Peter Poles in drugi, med več kot 6500 otroki je bil izbran za vlogo v filmu Gremo mi po svoje. Čudežni otrok se je udeležil več čarovniških kongresov po svetu in osebno spoznal nekatere izmed najboljših, kot so Jeff Mcbride, Dynamo, Yann Frich, Shin Lim, David Stone in Lu Chen, zdaj pa se zvezda nove generacije čarodejev pripravlja na svoj lastni čarovniški šov v Špas teatru. 28-letnik je odprtih ust pustil tudi direktorico teatra Uršo Alič, ki je nad novo komedijo Iluzija navdušena.

V teh dneh pili še zadnje podrobnosti za aprilsko premiero Iluzije v Špas teatru. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Na našem odru smo počeli že vse. Smejali smo se, plesali, peli, govorili v verzih, skakali, jokali, telovadili, le še čarali nismo. Ni besed, ki bi opisale to, kar boste videli in doživeli v čarovniški komediji, zagotovimo pa lahko, da vas bo v ekskluzivnem šovu Magic Aleksander pustil odprtih ust, njegove čarovnije boste gledali z naježeno kožo in široko odprtimi očmi, videli boste nemogoče in doživeli, česar še niste. In še zabavno bo!« je ponosno povedala večkrat nagrajena producentka in direktorica Špas teatra.