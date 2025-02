Adijo, robotski sesalnik! Prihajajo gospodinjski roboti, ki bodo sesali, pospravljali in se družili z vami

Še približno deset let, pa se boste lahko poslovili od robotskega sesalnika – takrat ga boste namreč že lahko nadomestili s čisto pravim gospodinjskim robotom. Tako vsaj obljublja norveško podjetje 1X, ki je že izdelalo prototip. Njihov robotski sluga NEO Gamma zna sesati in opravljati številne druge dolgočasne, a nujne domače opravke, ki bi se jim večina najraje izognila. Zna pospravljati, pripraviti čaj, prinesti živila iz hladilnika, čistiti okna, pobirati stvari s tal in poravnati okvir za sliko na steni. Vse našteto pokaže v promocijskem videu, ki ga je podjetje objavilo.

Čez 10 let naj bi takšne robote že imeli doma.

Vendar prevzemanje zoprnih del še zdaleč ni robotova edina sposobnost. Z obrazom, ki je pravzaprav zaslon, na katerem se svetita dve očesi, je zasnovan tudi za druženje, proizvajalci pa pravijo, da v dom prinaša toplino in osebnost. S tkanino obdana figura, podobna človeški, ne oddaja zoprnih zvokov, ki bi nas v domačem okolju zmotili, po zaslugi materiala, ki ga prekriva, pa je robot tudi topel in mehak, če bi ga denimo želeli objeti. Proizvajalci hvalijo tudi njegovo hojo, ki je zelo podobna človeški. Zna počepniti in sesti na stol ter je nasploh precej bolj izpopolnjen kot model NEO Beta, ki ga je podjetje predstavilo avgusta lani.

Namesto obraza ima zaslon.

NEO Gamma ima tudi tri zvočnike, in sicer enega v prsih za glasovne interakcije z umetno inteligenco in dva navzven obrnjena zvočnika v medenici za zvočne učinke in predvajanje glasbe.

Trenutni prototip še ni robot, kakršnega naj bi imeli čez desetletje v svojih stanovanjih. Pri 1X namreč priznavajo, da prototip iz oglasnega sporočila deluje na daljinsko upravljanje, in ne sam od sebe, kakor naj bi deloval robot prihodnosti. Kljub temu sploh ne dvomijo, da jim bo v desetletju uspelo izdelati popolnoma samostojnega robota.