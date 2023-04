5 razlogov, zakaj je v službo bolje nositi malico, kot pa jo kupovati med pavzo

Ali morda pod pretvezo »dobrega obroka« vsak dan obiščete restavracijo ali pa mislite, da nimate časa za pripravo hrane?

Ne glede na to, ali so vaše prehranjevalne navade zavestne ali nezavedne, bo pakiranje obroka doma na dolgi rok veliko boljša rešitev kot uživanje vsega, kar vam pride pod roke.

Tu je pet razlogov, da si vzamete čas za pripravo hrane doma:



1. Nadzor

Verjetno se vam je že zgodilo, da čakate v vrsti v menzi ali restavraciji in šele ko pridete na vrsto ugotovite, da tega, kar je ponujeno - ne jeste (mogoče zaradi posta ali drugače). In potem se odločite za pecivo ali kakšno drugo (neuporabno) hrano. Zdrav obrok, pakiran vnaprej, vas ne bo le rešil iz teh situacij, ampak se boste tudi izognili morebitnim skušnjavam! Preprosto povedano, nadzirate, kaj boste pojedli.

2. Raznolikost

Ni greh, če se občasno sprostite in izberete pico ali hrenovke, a če takšno hrano jeste ves čas, vaše telo zagotovo potrebuje spremembo. Namesto da bi vsak dan jedli v pekarni ali hitro hrano, raje le nekajkrat na teden spakirajte zdrav obrok za dobro svojega telesa – nekaj, česar ni mogoče kupiti povsod – npr. topla domača juha (v termovki), domača jabolčna pita, sveže sezonsko sadje ...

3. Energija

V tistih dneh, ko imate največ obveznosti, se morate takrat največ ukvarjati s hrano. Ko po službi hitite na trening in kasneje na fakulteto, da greste ven s prijatelji, je najbolje, da načrtujete lunch box (z obrokom in prigrizkom), ki združuje enostavne beljakovine z ogljikovimi hidrati, iz katerega boste dobili dolgotrajno energijo, ki vas bo držala dobršen del dneva. Na primer: pripravite svojo mešanico suhega sadja in oreščkov ali sončničnih semen, nemastnega sira in polnozrnatega kruha. Ali pa zelenjavo in jogurt!

4. Denar

O varčevanju denarja ni kaj dosti reči. Čeprav se znesek, ki ga plačate za posamezen obrok, zdi majhen, če ga pomnožite s številom delovnih dni - ni zanemarljiv proračun. Vsaj polovico prihranimo z lunch paketom, sestavljenim iz piščanca, solate in sadja. Zakaj ne bi tega denarja porabili za kaj bolj zanimivega? Ali pa prihranite za nove tekaške copate?

5. Zdravje

Nenazadnje ... Čeprav ga navajamo na zadnjem, je to zagotovo razlog številka 1! Ne glede na to, ali jeste v restavraciji s hitro prehrano ali v prestižni restavraciji, obstaja velika verjetnost, da zaužijete več maščob in kalorij, kot jih potrebujete. Namesto tega, ko spakirate obrok, boste vedeli, kaj jeste (dokler veste, kaj kupujete). Nič pa ni narobe s svežo, hranilno bogato hrano, ki krepi zdravje.

Ko vam bo to prešlo v navado, boste ugotovili, da si pravzaprav ne vzamete časa za pripravo obroka, ampak je to del vaše rutine tako kot odhod v službo ali na trening. Preprosto zdrava navada, ki je koristna na več načinov. Članek smo povzeli iz Intersportove revije o teku.