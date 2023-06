1, 2, 3, 4

Oddelali smo svetovni dan brez tobaka. Le na papirju, kajti tudi na ta dan se je tobak z vsemi pripadajočimi strastmi in užitki enako nemoteno spreminjal v cigaretni dim in tudi na ta dan je zavoljo posledic kajenja po zemeljski obli umrlo kakih 17.000 Zemljanov. Vsakoletno tobak pobere za tri Slovenije življenj. Vsake štiri sekunde umre ena oseba. Ena, dve, tri, štiri. Kar pa še ni vse. Tobačna industrija, ki obrača kakih 160 milijard evrov (!), porabi v dvanajstih mesecih za izključno svoje potrebe več kot 20 milijard ton vode, izseka več kot 200.000 hektarjev gozdov, v zameno pa prispeva milijarde obolelih in tretjino vseh odpadkov na svetu.

Nič čudnega, da bo Švedska v kratkem prva država na svetu brez tobaka, njihov delež z dimom omamljenih prebivalcev bo manjši od petih odstotkov. Vsaka čast! Le debelo uro leta oddaljena Slovenija napoveduje tak dosežek za leto 2040. Aneksi niso upoštevani. Pa četudi kajenje že dolgo ni več statusni simbol nekega osvobojenega, sproščenega bitja. Nasprotno! Čik v ustih je znak povprečnosti, zaostalosti, zasužnjenosti, odvisnosti, vdanosti nagonom, razvadam, simbol neskončnega egoizma, brezčutnosti. Kadilec ne ubija zgolj sebe, pri roki je podatek, da zgolj zaradi pasivnega kajenja in posledičnih okužb dihal po svetu vsako leto še pred svojim petim rojstnim dnem umre 165.000 nedolžnih otrok. Krivi so bili, ker so dihali. Toda ali se človeštvo sploh lahko odreče cigareti, tobaku? Ko pa živimo v družbi neskončnih protislovij. Stroški zdravljenja posledic vdihavanja tobačnega dima so samo v Evropi, koder je pač večina stvari preštetih, kakih sto milijard evrov. Ogromno, a hkrati malo, ako jih primerjamo z novci, ki jih države zaslužijo s kadilci. Zasvojenost s tobakom je eden najpopolnejših, predvsem pa najlažjih načinov polnjenja državnih blagajn. Tudi Slovenija ni izjema. Dovolj je, da mulc pri štirinajstih prižge prvo cigareto. Hitro je mogoče izračunati, koliko bo to navrglo v naslednjih štirih desetletjih. Po zavojček ali celo dva na dan. Zakaj štirih? Ker statistika predava, da je s kajenjem - tudi, če gre za novodobne elektronske nadomestke - povezana tretjina vseh človeških smrti, nikotinski rak pa na vrata praviloma potrka v letih po abrahamu.

Kjer je dim, ni zgolj ogenj. Koder je dim, je tudi denar. Ogromno denarja. Pa tudi ogromno smrti in še več bolezni. Izbira je izključno naša.