Zahtevna izbira šolske torbe

Njihova teža naj ne bi presegala 10 odstotkov šolarjeve telesne mase. FOTO: Marjana Hanc

Pomembna je teža

Pri izbiri takšne na koleščkih upoštevajte, koliko ovir ima otrok na poti od doma do razreda, ko bo moral polno dvigniti. FOTO: BlaŽ Samec

Odsevni trakovi

Hrbtišče naj bo anatomsko oblikovano, naramnice podložene, široke in iz nedrsečih materialov.

Šolsko leto se je dobro začelo, in če otroku še niste kupili šolske torbe, je zdaj skrajni čas. In čeprav si mu morda želite ugajati ter upoštevati njegove želje, morate biti pri izbiri pozorni tudi na udobje, primerno velikost, funkcionalnost in varnostni vidik. Pred nakupom zato preverite težo same torbe, velikost, material, lastnosti hrbtišča, naramnic in opremljenost z odsevniki, svetujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).Izbira šolske torbe nikakor ni preprosta. Na trgu je zadnje desetletje ob klasičnih poplava nahrbtnikov, ki so bolj ali manj primerni tudi kot šolska torba.Njena osnovna funkcija je resda prenašanje šolskih potrebščin, a zaradi skupne teže so pomembni tudi njena velikost, teža, širina naramnic, dodatni pasovi, ki omogočajo pravilni način nošenja, ki otroku ne bo povzročal bolečin in mu omejil gibanja. Z izbiro ustrezne torbe oziroma šolskega nahrbtnika bomo šolarju omogočili pravilno držo in preprečili pogosto nepotrebne bolečine v hrbtu, ramenih in vratu.Pred nakupom preverite podatek o teži same šolske torbe, sploh če otrok v šolo hodi peš. Če pa razmišljate o takšni na koleščkih, razmislite, koliko ovir ima šolar na poti od doma do razreda, ko bo moral polno dvigniti. Njena teža naj ne bi presegala priporočene zdrave teže, in sicer 10 odstotkov šolarjeve telesne mase (največ 15). Med letom občasno preverite, kako težka je torba vašega šolarja. Če preseže omenjeno mejo, preverite, ali so v njej res le nujne potrebščine.Izberite torbo, ki ustreza šolarjevi telesni zgradbi in potrebam. Velikost naj bo sorazmerna z njegovo velikostjo, dolžino in širino hrbtišča. Hrbtišče naj bo anatomsko oblikovano, naramnice podložene, široke in iz nedrsečih materialov. Dobre torbe imajo naramnici povezani s pasovi, z enim v višini prsi in drugim v višini trebuha, ki poskrbita za dobro prileganje telesu. Tako se enakomerneje porazdeli teža, kar razbremeni hrbtenico, pasovi pa tudi preprečijo udarjanje torbe ob hrbet.Torba za najmlajše mora biti opremljena z odsevnimi trakovi, t. i. mačjimi očesi, da je otrok bolj viden v mraku in slabem vremenu. Trakovi naj bodo speljani tako, da bo otrok viden z vseh strani, poudarjajo na ZPS. Tudi torba naj ima pasove živih barv, fluorescentno rumene ali oranžne, ki prispevajo k boljši vidnosti podnevi. Prav vidnost je lahko problematična, kar potrjuje nedavni test nemške potrošniške organizacije, pravijo na ZPS. Med 12, za nekatere so odšteli več kot 200 evrov, je le četrtina uspešno opravila ta del testa. Rumena in oranžna sta svetlejši in ju človeško oko zazna hitreje. Ta pravila naj bodo tudi vaše vodilo pri nakupu. Hiter pogled na nahrbtnike, ki jih uporabljajo slovenski šolarji, pokaže, da na številnih odsevnikov ni, saj ti nahrbtniki prvenstveno niso bili namenjeni za šolsko torbo.Ta naj bo stabilna, ko jo postavimo na tla, ne glede na to, ali je polna ali prazna. To šolarju zagotavlja preglednost nad vsebino in hkrati preprečuje, da bi se predmeti v njej raztresli. To je še posebno pomembno pri mlajših, ki še niso vešči ravnanja s številnimi (delovnimi) zvezki in šolskimi pripomočki.Pri izbiri naj varnost, udobnost in primerna velikost prevladajo nad motivom. Če otrok vztraja pri torbi s svojim najljubšim risanim junakom ali športnikom, je morda rešitev, da ima tak motiv na peresnici, zvezkih, vrečki za športno opremo. Pri izbiri naj vas ne zavede niti cena. Za torbo lahko odštejete nekaj deset ali več kot 100 evrov, a cena sama po sebi še ni zagotovilo za kakovost. Pogosto so dražje tudi zaradi dodatne opreme, kot so peresnica, denarnica, vreča za športno opremo in še kaj.