Vrnitev klasičnega dizajna

Glavna razlika med modrim iphonom 12 in sivim iphonom 12 pro je v številu kamer in laserskem senzorju.

Preprosto eleganten

Eleganca v ospredju

Silna moč

Odlična foto sekcija

Klasični pogled in predal z aplikacijami.

Apple iphone 12 pro sive in 12 modre barve z ravnimi robovi

Applovske prednosti in hecnosti

V škatli po novem ni ne napajalnika ne slušalk.

Manjša baterija?

959 evrov je treba odšteti za iphone 12 s 64 GB shrambe.

Konkretna cena

Apple se tokrat ni odločil za črko S, s katero je opremljal »vmesne« serije iphonov, ampak je svojim novim telefonom lepo nadel številko 12. In prav je tako, saj gre za eno večjih oblikovnih sprememb pri iphonu v zadnjih letih, pa čeprav smo jo nekoč že videli. Iphone 12 je dobil ravne robove, prav takšne, s katerimi je februarja 2011 navduševal iphone 4.Tiste zdaj že klasične elegantne stranice iz brušenega aluminija so bile res nekaj posebnega in so Applove telefone krasile štiri generacije (iphone, 4, 4S, 5 in 5S), vse do iphona 6, ki je prešel na zaobljene robove. Ravne stranice so ostale rezervirane za prejšnji generaciji iphona SE, a kaj ko sta imeli tako majhen zaslon in velike robove zgoraj in spodaj. V hišno redakcijo sem od drugega največjega mobilnega operaterja pri nas prejel čisto sveža modela iphone 12 in 12 pro, kmalu pa se bosta začela prodajati še kompaktni iphone 12 mini in veliki iphone 12 pro max.No, zdaj je zaslon lepo velik (6,1 palca oziroma 15,5 cm s samosvojo ločljivostjo 1170 krat 2532 pik) in tudi tiste črne obrobe okoli zaslona je manj kot pri enajstici. Na zgornjem delu je že vedno Applov zavihek, ki ga je vpeljal iphone X, v njem pa se poleg selfie kamere skriva še cel kup senzorjev, med njimi tudi tisti za globino in biometrično zaznavo, ki Applovemu sistemu prepoznavanja obraza zagotavlja tako visoko stopnjo varnosti, da je konkurenca še ni dosegla.Testna iphona 12 in 12 pro sta od spredaj identična, razliko opazimo šele na hrbtni strani, kjer ima iphone 12 dvojno kamero, iphone 12 pro pa trojno, ki ji družbo dela še novi laserski skener (lidar) za še hitrejše in natančnejše ostrenje slike. Apple je od nekdaj veliko dajal na dizajn in tudi novi iphoni so res elegantni, še sploh z že omenjenimi ravnimi kovinskimi stranicami. Stranske tipke so minimalistično oblikovane, a odzivne in lepo »kliknejo«, ostalo pa je tudi klasično stikalo za vklop/izklop zvonjenja, le da je zdaj še drobnejše.Poleg dizajna je Apple vedno poskrbel, da so bili njegovi pametni telefoni opremljeni z vrhunskimi procesorji. Novi A14 bionic je eden najhitrejših mobilnih procesorjev na svetu (če ne celo najhitrejši), pri čemer za super gladko delovanje niti ne potrebuje ogromnih količin delovnega pomnilnika: iphone 12 ima »le« 4 GB rama, iphone 12 pro pa 6 GB.Androidni telefoni tega cenovnega in zmogljivostnega razreda imajo že po 8 ali 12 GB delovnega pomnilnika. In ker je operacijski sistem ios (zdaj nosi številko 14) narejen le za iphone, bo telefon tudi čez kakšna tri leta še vedno delal zelo hitro v primerjavi s tedanjo konkurenco. Pa tudi ceno bo držal neprimerno dlje in bolje od androidov.Pri foto sekciji na prvi pogled ni nekih novosti razen lidarja pri različici pro, seveda. Glavna kamera ima zdaj bolj odprto zaslonko – f/1,6 namesto f/1,8. Vse kamere imajo še vedno »le« 12 megapikslov, prav tako ultra širokokotna (13 mm) kamera ne obvlada samodejnega ostrenja. Glavna širokokotna (26 mm) kamera in telefoto kamera (52 mm, dvakratna optična povečava pri iphonu 12 pro) imata tako avtofokus kot optično stabilizacijo slike. Selfie kamera z 12 MP je tudi precej podobna tisti z iphona 11. Z vsemi pa se da snemati video v ultra visoki ločljivosti 4 K, in to s 24, 30 ali 60 sličicami na sekundo.So pa jabolčniki delali na procesiranju slike. Že pri iphonu 11 smo bili deležni zelo priročnega pogleda, ki je pri fotografiranju z glavno kamero pokazal, kaj bi lahko zajeli z ultra širokokotno. Pri iphonu 12 pro je to kajpak vidno tudi pri telefoto kameri. Praktično. Novi čip A14 bionic ponuja »pametni« HDR (višji dinamični razpon), nočni način na vseh kamerah in tehnologijo deep fusion, ki se aktivira v slabših svetlobnih razmerah, v bistvu pa gre za kombiniranje posnetkov: štirje so zajeti tik pred pritiskom na sprožilec (da, kamera je aktivna ves čas, ko je aplikacija odprta), štirje ob pritisku, kamera pa naredi še en daljši posnetek, nevralna procesorska enota pa bo izbrala najboljši posnetek.Rezultat so odlične fotografije z vsemi kamerami pri obeh modelih, seveda pa je iphone 12 pro malce bolj fleksibilen na račun telefoto kamere. Pohvaliti je treba tudi ultra širokokotno kamero, ki zajame res široko sliko, programska oprema pa poskrbi za le majhno popačenje. Tudi selfie kamera dela odlične posnetke, ponuja pa dva pogleda: normalnega in malce povečanega.Video je že od nekdaj Applov veliki adut in tako je tudi pri novih iphonih 12 in 12 pro, pri čemer lahko z namensko aplikacijo snemamo tudi z vsemi kamerami naenkrat. Za ljubitelje videa ni odveč pripomniti, da dvanajstica obvlada Dolby vision HDR, kar se bo pokazalo pri televizorjih, ki podpirajo ta format slike.A odlična strojna oprema je le del paketa, ki ga že od nekdaj ponujajo iphoni. Applov mobilni operacijski sistem ios, ki zdaj nosi številko 14, je delan samo za iphone (še nekaj generacij nazaj), kar pomeni, da je res dobro optimiziran. Iphone že od nekdaj ponuja odlično uporabniško izkušnjo, če seveda odmisliš nekaj applovskih posebnosti, kot je nezmožnost enostavnega prenašanja glasbe ali filmov na telefon. A tudi tukaj se stvari spreminjajo: ios 14 je namreč prvič doslej omogočil, da za ozadje izberemo fotografijo iz svoje foto galerije (aplikacije photos). Nekaj, kar pri Googlovem androidu nikoli ni bilo vprašanje. Mogoče je tudi prilagajati ikone na zaslonu, delati bližnjice, na voljo pa je tudi androidovski »predal z aplikacijami«.Kogar applovske hecnosti ne motijo oziroma jih sprejema kot nekaj običajnega, bo z novim iphonom 12 silno zadovoljen. Vse teče, kot je treba, in bo teklo še več let po nakupu telefona. Ios zna s podatki delati veliko lepše kot android, ki se z leti uporabe opazno upočasni, poleg tega pa Apple omogoča nadgradnje operacijskega sistema za več generacij nazaj. Ios 14 je tako kompatibilen z iphonom od modela 6S (letnik 2015) naprej.V preteklosti je bila ahilova peta iphonov njihova baterija, ki že sama po sebi ni imela ravno ogromne kapacitete, poleg tega pa se je z leti vedno že kar strašljivo hitro praznila. Zdaj so razmere precej drugačne, in čeprav je baterija v primerjavi z androidnimi telefoni še vedno majhna, pa je poraba manjša in tudi operacijski sistem zna lepše ravnati z njo, tako da telefona ni treba polniti že med delovnim dnevom. In tako je Apple v iphone 12 in 12 pro dejansko vtaknil manjšo baterijo kot v lanski model (2815 namesto 3046 mAh).Apple je previden tudi pri sprejemanju tehnologije hitrega polnjenja baterije. Iphone 12 zdaj pozna 20-vatno hitro polnjenje, kar v praksi pomeni, da se baterija v pol ure napolni do 58 odstotkov. Hec pa je, da v škatli ni niti napajalnika niti slušalk, le polnilni/povezovalni usb c-lightning kabel. Za Applov originalni 20-vatni napajalnik je treba odšteti 28 evrov, a tokrat vsaj ni treba kupiti še usb c kabla.Kot smo že vajeni, so Applovi iphoni pošteno dragi. Za iphone 12 s 64 GB nerazširljive shrambe je treba v prosti prodaji odšteti 959 evrov, za model z dvakrat večjo shrambo pa 50 evrov več. Iphone 12 pro ima že v osnovi 128 GB notranjega pomnilnika, a stane 1229 evrov.Iphone 12 pro max z velikim 6,7-palčnim zaslonom bo stal še dobrega stotaka več. Zelo zanimiv pa zna biti iphone 12 mini s 5,4-palčnim zaslonom in 64 GB shrambe za 856 evrov. »Kvaliteta se plača,« bi rekel moj prijatelj. In res je tako.