Super novica, če razmišljate o nakupu avtomobila

Vlada je na seji potrdila predlog zakona o davku na motorna vozila, s katerim se bo znižala obdavčitev motornih vozil. Po izračunu finančnega ministrstva se bo obremenitev kupcev zmanjšala v povprečju za več kot 65 odstotkov.



Po sedanji ureditvi, ki naj bi veljala do konca leta, je osnova za davek prodajna cena motornega vozila, po novem pa bo za to odločilna okoljska komponenta. Obdavčitev se bo izračunala iz vsote obveznosti glede na izpuste ogljikovega dioksida ter obveznosti glede na emisijski standard euro. Vsaka od obeh obveznosti se bo določila glede na vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila. »Sedaj povprečni davek na vozilo znaša 460 evrov, po novem bo znašal 160 evrov. To pomeni skoraj trikrat manjše davčno breme. Pri vrsti goriva euro 4 je razlika v primerjavi z gorivom euro 6d pri bencinskih avtomobilih v davku 490 evrov, pri dizelskih pa 735 evrov,« je povedal minister za finance Andrej Šircelj.



Električna vozila ne bodo obdavčena.



Predlog ukinja dodatni davek na motorna vozila, ki je bil za vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra oz. luksuzna vozila uveden sredi leta 2012. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka. »Ti avtomobili so bili davčno preobremenjeno blago, za kar ni razloga, ker so vozila normalno blago, ki ga danes uporablja večina ljudi,« je na današnji novinarski konferenci poudaril Šircelj.



Kot je povedal, ne bodo obdavčeni starodobni avtomobili, avtomobili za šport, intervencijska vozila, avtomobili za velike družbine s tremi ali več otrok pri nakupu enkrat v treh letih ter vozila, s katerimi se vozijo invalidi.

Nižji davek, več potrošnje Sedaj veljavni davek po Šircljevih besedah v proračunu predstavlja nekaj nad 45 milijonov evrov, po ocenah se bo po novem vanj steklo 16 milijonov evrov. A ministrstvo se ob padcu prodaje avtomobilov zaradi manjše potrošnje, tudi na račun covida-19, nadeja, da se bo davčni izpad v proračunu zaradi nove obdavčitve na dolgi rok uskladil z večjo potrošnjo.



»S tem davkom Slovenija udejanja to, da bodo motorna vozila obdavčena v skladu z evropskimi standardi v odvisnosti od onesnaževanja okolja. Slovenija stopa na pot tistih držav, ki tudi z davčno politiko skrbijo za okolje,« je sklenil finančni minister.