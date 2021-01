Vesela kišta

Še vedno aktualen

Dober nabor iger

Igre tečejo v polni visoki ločljivosti, video pa v 4K UHD.

Privlačna cena

Medtem ko čakamo na prihod novih Microsoftovih konzol xbox series S in X – v Sloveniji uradne prodaje in podpore za xbox sicer ni, zaradi česar je nabava bolj ali manj odvisna od spretnosti trgovca –, smo dobili priložnost, da smo se poigrali z Microsoftovo še aktualno konzolo xbox one S, ki so nam jo prijazno posodili v gamerski trgovini Goblin, ki ima poslovalnice v Ljubljani, Mariboru in Celju, ponuja pa konzole, igre in dodatno opremo za vse obstoječe igričarske platforme.Xbox one S je na trg prišel pred tremi leti kot nadgradnja osnovnega xboxa one, ki je luč sveta ugledal v sezoni 2013/14. V nasprotju z izvirnikom je one S manjši, varčnejši in predvaja sliko 4K, pri čemer pa je treba dodati, da zna v ultra visoki ločljivosti 4K predvajati (z vgrajene 4k blu-ray enote) oziroma pretakati (prek Netflixa) le video, medtem ko iger ne procesira v tako visoki ločljivosti, ampak jih naknadno nadgradi (angl. upscale) v sliko 4K.Igre za xbox one so videti še vedno presneto dobro, pa čeprav gre za material, narejen v »le« polni visoki ločljivosti 1080p. Dirkanje z avtomobili po odprtem svetu Forze Horizon 4 je izvrstno, pobijanje vesoljcev v Gears 5 je posebno streljaško doživetje, pošasti iz Resident Evila so grozljive, akcija v Grand Theft Auto V je odlična, ne manjka pa tudi zabavnih arkadnih in platformskih iger za mlajšo populacijo.Ena od prijetnih lastnosti xboxa one je ta, da na njem delujejo tudi določene igre za starejši xbox 360. Seveda ne manjkajo še druge aplikacije, s katerimi se xbox prelevi v domače medijsko središče.Xbox one S se trenutno še dobi za tri stotake ali manj, in to v paketu z igro ali dvema, medtem ko so cene na trgu rabljenih naprav še nižje. A toliko bo stal tudi prihajajoči xbox serije S, ki bo strojno tudi precej bolj zmogljiv. Za xbox series X, ki bo poganjal igre v 4K UHD ločljivosti z raketno hitrostjo, pa bo treba odšteti okoli 500 evrov.